Domingo afirmó que hay "final abierto" sobre la Ley Ómnibus

Comenzó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei. Si bien el oficialismo ya tiene quórum y los votos para la aprobación en general, todavía resta definir por la votación de cada capítulo en particular. Principalmente, en dos en particular en cual el Ejecutivo tiene mucho interés: las facultades delegadas y las privatizaciones de empresas públicas.

El diputado rionegrino por Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, habló en "La Primera Mañana" por AM 550 antes de que inicie el tratamiento y sostuvo que el núcleo duro del proyecto "tiene que ver con equilibrar las cuentas públicas" del Estado. En este sentido, indicó que no hubo consensos en el ámbito fiscal en cuanto a las modificaciones en materia previsional y en Ganancias, como también en cuanto a coparticipar la recaudación del Impuesto PAIS.

Por otra parte, señaló que hubo cambios en el área de hidrocarburos y que las trabajó junto a su par neuquino, Osvaldo Llancafilo. Según precisó, las modificaciones pedidas fueron incorporadas en el texto "que son muy necesarios y que van a ser positivos para aumentar la producción".

A la vez, comentó que no fue el mismo caso que lo que ocurrió en cuanto a la pesca, en donde no se logró un consenso: "No se estaba garantizando el debido cuidado al trabajo local y por eso nosotros no vamos a acompañar". En este sentido, marcó que desde el espacio libertario aclararon que si no había consenso "se iba a retirar ese capítulo", acotó que eso se va a confirmar cuando el miembro informante anuncie las modificaciones al texto del dictamen, el cual todavía seguía incluyéndolo.

¿Cómo va a votar sobre las privatizaciones?

Sobre esta cuestión, Domingo se refirió a que quieren "un mayor control del Congreso" y aseveró que todavía están "trabajando" en eso. "Ese tema no está cerrado aún, así lo manifestamos en nuestro dictamen", agregó.

Una hora antes del inicio de la sesión se supo cuáles son las empresas que se encuentran entre las privatizaciones completas (Anexo I) y mixtas (Anexo II):

¿Cómo va a votar la delegación de facultades?

Al igual que con las privatizaciones, el diputado rionegrino manifestó que junto a su bloque (que integran legisladores de Salta, Misiones y Neuquén) siguen discutiendo "la letra fina".

Según declaró, hubo un pedido por parte de gobernadores para que se mantengan dos fondos fiduciarios que son para asistir a las provincias (uno que apunta al desarrollo provincial y otro a la infraestructura regional). "Estamos pidiendo que se mantengan esas herramientas", reveló.

Por otra parte, sí apoyó delegar la facultad para reordenar los fondos fiduciarios: "Uno cuando quiere ordenar fiscalmente se encuentra con esta plata marcada que no le permite esa flexibilidad que es necesaria en una situación de emergencia administrativa como la que se está dictando".

Aún así, concluyó que su voto para las privatizaciones como para delegación de facultades "están todavía con final abierto".