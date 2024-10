UNCo sesionó en la calle y repudió a los diputados que apoyaron el veto presidencial

La plaza central de Cipolletti fue la sede este miércoles para la reunión del Consejo Superior de la UNCo, en medio de la toma de universidades a nivel nacional. En la misma se aprobó una declaración que repudia a los diputados de Neuquén y Río Negro que ayudaron a mantener el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, en la declaración se les da reconocimiento "a las diputadas y los diputados que votaron a favor de la universidad pública, del presente y futuro de los y las estudiantes, de docentes y no docentes de todo el sistema universitario público nacional”.

El texto fue aprobado por unanimidad en general por los consejeros ante una gran presencia de público, presidida por la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar. “Estamos frente a una embestida mayor; no se trata de auditarse o no auditarse”, dijo la rectora. En este sentido, Gentile apuntó que los argumentos que utiliza el gobierno nacional “han sido para atacar el corazón de lo que ha sido el crecimiento de la ciencia y de las universidades”.

La rectora de la UNCo también hizo mención de la denuncia que presentó esta semana ante la Fiscalía Federal Nª 2 de Neuquén para que se investiguen las amenazas a la comunidad universitaria por redes sociales. “El límite del 83 en adelante es que de los derechos humanos no se cruza, no se bastardean, no se humillan, no es palabra fácil”, dijo al aludir a la presentación judicial”.

"Los derechos humanos no son una filosofía para los débiles, se equivocan quienes piensan así. Es una filosofia de la fortaleza que tienen los estados tras casi un siglo entero de barbarie", planteó Gentile. "Queremos decirle a todo funcionario, presidente, gobernante, que este límite no hay que pasarlo. Hay que cuidarse, y hay que cuidar a cada estudiante, docente, no docente, sin provocaciones en el clima en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta plaza", concluyó.

Repudio a los diputados que respaldaron el veto al financiamiento universitario

En el texto de la declaración aprobada se repudia “el accionar de los diputados y las diputadas nacionales Aníbal Tortoriello, Lorena Villaverde, Sergio Capozzi, representantes de la provincia de Río Negro; Nadia Márquez y Pablo Cervi, representantes de la provincia de Neuquén; y a los diputados y diputadas que con su voto positivo o abstención en la sesión del Congreso Nacional convalidaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario”.

Con sus votos, destaca la declaración, contribuyeron “con el plan de destrucción de las Universidades Nacionales y del sistema científico nacional, que impacta negativamente en el país y en las provincias patagónicas a las que representan, y en particular en donde se asienta la Universidad Nacional del Comahue.

El primer artículo de la declaración aprobada rechaza la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, “así como las constantes políticas de hostigamiento, desfinanciamiento y desinversión que lleva adelante el gobierno nacional contra las universidades públicas nacionales”.

En la sesión participaron trabajadores no docentes, estudiantes y docentes. Estuvieron presentes los y las representantes de los gremios universitarios docentes (APUNC y CEDIUNCO), no docentes (APUNC) y la conducción de la Federación Universitaria del Comahue.