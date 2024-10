Javier Milei sobre las universidades: "No le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los ricos”

Este sábado, el Gobierno oficializó el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) por Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Al cumplirse 156 años de la asunción al gobierno de quien fuera bautizado como "padre del aula" por su búsqueda al llibre acceso de la educación en todo el país, el Gobierno lo homenajeó y volvió a criticar a las universidades públicas en medio del conflicto tras el veto presidencial.

“La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos, la clase media alta”, dijo el presidente de la Nación, Javier Milei. El libertario señaló que en un país "donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir, ni realizar una operación matemática básica", el "mito" de la universidad gratuita se convierte en "un subsidio de los pobres hacia los ricos".

Además, el mandatario concluyó que la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un "obstáculo" para la misma. En este sentido, pidió tomar el ejemplo de Sarmiento y defender una educación inicial de calidad a nivel nacional.

“Acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita. No está en juego, no está en discusión, no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Por eso los queremos auditar. No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque además la queremos cuidar, cuidando los recursos. Y para eso hay que auditarlas”, prosiguió el presidente.

Por último, Milei denunció que la plata que entra en las facultades termina en "autos caros de 90 mil dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos" en vez de a los alumnos y profesores.