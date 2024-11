Neuquén y Río Negro, unidas para "sacar adelante a la Argentina"

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, se reunieron hoy en inmediaciones del puente carretero que une la capital neuquina y Cipolletti para lanzar juntos la próxima edición de la tradicional Regata del Río Negro, que se desarrollará desde el 11 y hasta el 18 de enero de 2025.

"Los que se meten al agua, los que reman, los que se embarran, los que ayudan al otro, siempre son protagonistas; el resto cuenta la historia. Por eso Río Negro y Neuquén estamos convencidos que vamos a ser quienes vamos a remar y vamos a sacar adelante a la Argentina", dijo el gobernador Figueroa apelando a una analogía para introducir otros temas en los cuales ambas provincias están trabajando articuladamente.

"Creo que Río Negro y Neuquén tenemos muchas páginas para escribir en el futuro. la naturaleza nos ha empujado a esto. No solo desde el agua estamos conectados, sino desde nuestro subsuelo", expresó el gobernador neuquino al hacer referencia a cómo monetizar, extraer y vender los hidrocarburos de Vaca Muerta al mundo a través de un puerto rionegrino. "Valoro la visión que tuvo Alberto: poder extraer y exportar nuestro gas desde la Patagonia", recalcó.

Por su parte, el gobernador rionegrino mencionó que "unir el mar con la cordillera" y "que la riqueza producida en Vaca Muerta salga por nuestro mar también tiene simbología". Coincidió con Figueroa a hablar sobre cuestiones naturales e históricas que, así como los ríos, unen a ambas provincias. Por ese se mostró interesado en "poder compartir a través del deporte la hermandad de neuquinos y rionegrinos". "Es algo que nunca debimos dejar de hacer, ojalá que algo tan tradicional como esta regata nunca más nos encuentre divididos sino más unidos que nunca", opinó.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, asistió a la presentación y recordó el "dolor" que le generaron comentarios de algunos palistas que criticaban al gobernador neuquino por no participar en la regata. "Estábamos comenzando la gestión, organizando el desastre económico que nos habían dejado y por supuesto no nos dejaba invertir en nada, porque no teníamos un peso", aseguró y agregó que "hoy Rolando elige invertir en la regata, invertir en los palistas neuquinos y lo mismo Alberto en Río Negro". "No nos olvidemos de eso: Las políticas públicas las podemos llevar adelante siempre y cuando seamos responsables con las finanzas públicas y las invirtamos adonde la ciudadania lo está esperando", remarcó.

Ante Marcelo Barra, presidente del Club náutico La Rivera de Viedma, se firmó el convenio para formalizar aporte de 20 millones del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) al club para la realización del evento.