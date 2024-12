Habla la madre del niño neuquino al que le robaron la identidad

La salida del país está registrada del 19 de enero de 2024 a las 9.58 por Puerto Formosa vía marítima y no hay documentación que acredite que regresó.

“Me hizo acordar al caso Loan”, afirmó Yanina Magnago, la madre del niño neuquino de un año al que le robaron la identidad. El caso, que dio a conocer Mejor Informado, comenzó a circular en los medios nacionales.

Según contó la mujer, el jueves 5 de diciembre realizó un trámite en la ANSES para ver si había cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se enteró que no iba a recibir la plata porque Migraciones indicaba que su hijo no se encontraba en el país.

“Me desesperé. mi hijo estaba en mi casa y ahí me dicen que él no estaba en la Argentina”, expresó la mujer en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. Ese mismo días al presentarse en Migraciones, le explicaron que su hijo había salido del país el 19 de enero de 2024 a las 9.58 y no había documentación que acredite su regreso.

Contó que en Migraciones le dijeron que redactara en un papel donde exprese que su hijo no registra salidas de la Argentina, que nunca fue a Formosa y que tampoco fue autorizado a que otra persona lo pueda hacer.

Impulsada y apoyada por su hermano y familiares, Yanina hizo la denuncia en la Policía Federal y quedó caratulada como averiguación de supresión de identidad. Este martes en Migraciones le informaron que con el nombre de su hijo un menor salió por Puerto Formosa vía marítima hacia Paraguay.

“Los abogados que me mandaron desde la Defensoría de la Víctima me informaron que la causa fue enviada a la provincia de Formosa, pero que van a pedir que quieren seguir teniendo conocimiento en Neuquén de cómo avanza la investigación”, relató la mujer.

“Es terrible pensar que capaz un papá esté buscando a su hijo desde enero y que utilizaron la identidad de mi hijo para sacarlo del país”, precisó Yanina.

Aclaró que en estos días realizó diversos trámites para constatar que su hijo está con ella. "Hoy fui al RENAPER con la idea de que le tomen las huellas digitales, pero no pasó, solo me dieron su DNI y una nueva partida de nacimiento”, precisó.

El temor de Yanina aumentó con el correr de los días: "estaba desesperada, tenía mucho miedo de que esté detrás una red de trata y que me saquen a mi hijo”, declaró a Noticias Argentinas. Y no pudo evitar de relacionar el caso de su hijo con Loan, el niño desaparecido desde junio de este año en Corrientes, causa en la que en un comienzo se creyó que había sido enviado a Paraguay.

"Es terrible pensar que capaz un papá esté buscando a su hijo desde enero y que utilizaron la identidad de mi hijo para sacarlo del país", precisó. Yanina no puede dejar de pensar en ese niño que sacaron del país: ¿cómo hicieron?, ¿cómo lo sacaron?, ¿con qué facilidad lo sacaron? y, sobre todo, ¿a qué niño sacaron?