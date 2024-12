Hay 18 niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados en Neuquén

En la provincia de Neuquén, 18 niños, niñas y adolescentes de 1 a 16 años, que se encuentran alojados en hogares y en familias de acogimiento, están actualmente en estado de adoptabilidad, de acuerdo a los datos suministrados a Mejor Informado por Gisela Maxwell, directora del Registro Único de Adopción (RUA). En tanto, 92 familias se encuentran inscriptas en el RUA con el deseo de adoptar.

Cabe señalar que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de adoptabilidad están institucionalizados en hogares y familias de acogimiento por disposición de los jueces.

Maxwell indicó que este miércoles 11 de diciembre finalizó la inscripción al registro para residentes de la provincia en lo que fue la última convocatoria del año. Fueron 17 las familias que se inscribieron, quienes en los próximos días deberán presentar la documentación requerida.

El RUA es un órgano administrativo que depende del Tribunal Superior de Justicia y funciona como una herramienta con la que cuentan los jueces y juezas para dar transparencia y agilidad a las guardas preadoptivas y las adopciones que en su consecuencia se dicten

Este miércoles 17 familias se inscribieron en el RUA con deseos de adoptar.

“Tenemos un total de 18 niños, niñas y adolescentes. Con 10 de ellos se está trabajando con los equipos interdisciplinarios en distintas etapas del proceso”, explicó.

Maxwell señaló que unos 25 niños, niñas y adolescentes, en promedio, son entregados a las familias inscriptas en el registro.

Respecto a la cantidad de familias inscriptas durante este 2024 en el RUA, Maxwell indicó que en los últimos tres años hubo una baja y sostuvo que no está relacionado con la situación económica que afecta a muchas familias en el país. “Yo no lo vinculo esta disminución en la cantidad de inscriptos con la situación socioeconómica que se vive en la actualidad. Lo asoció, esta es una opinión personal, a otras decisiones que tienen que ver con la conformación familiar. Actualmente, uno puede vislumbrar que no está muy presente la idea de familia tradicional, mamá, papá e hijos sino más bien otro con otro u otra pero sin niños”, explicó. "Antes había como un mandato cultural que debíamos tener hijos o queríamos tener hijos, y hoy por hoy como que esto está más liberado", describió.

Se anotan más parejas del mismo sexo

Por otra parte, destacó que en el último tiempo se incrementaron las parejas de igual sexo que se inscribieron en el RUA . “Cada vez son más las familias o parejas constituidas del mismo sexo que se anotan para adoptar”, precisó. Agregó que hay incorporaciones de niños como hijos adoptivos a familias igualitarias "con muy buenos resultados". “Esto refleja una nueva forma de inclusión, tipos de familias que no es la tradicional y eso es muy bienvenido”, expresó.

Cabe señalar que a mediados de octubre el RUA lanzó una convocatoria publica nacional para cambiar la vida de 6 niños, niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años en búsqueda de familias para adoptarlos. Se trató de una convocatoria extraordinaria ya que por lo general en el año se realizan tres en los meses de abril, agosto y diciembre. "Cada uno/a tiene su historia y necesidades, pero todos/as sueñan con un hogar que los/as quiera", expresaron desde el RUA.

Desde el RUA señalaron que lamentablemente se llega a una convocatoria extraordinaria porque el número de familias inscriptas en todos los registros del país ha decaído. Agregaron que la mayoría de las familias que se inscriben "tienen una disponibilidad adoptiva acotada". Es decir, quieren adoptar a niños más bien pequeños, recién nacidos y hasta 5 años. Advirtieron que "la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que llegan a ser declarados en situación de adaptabilidad son más grandes. Por eso es que llegamos a esta situación, sin familias para ellos".