Buscan familias con domicilio en Neuquén para adoptar a seis niños

Esta semana lanzaron una convocatoria pública nacional para cambiar la vida de algunos niños, niñas y adolescentes. Se trata de la adopción de estos jóvenes que están a la espera de un hogar.

Así lo anunció el Poder Judicial de Neuquén este jueves. Desde el Registro Único de Adopción (RUA) buscan familias para adoptar 6 niños, niñas y adolescentes de entre 11 a 13 años.

Según detalló a RTN Gisela Maxwel del RUA, se trata de una convocatoria nacional porque "se agotaron las vías de búsqueda de familias para seis casos". "Estos niños que están declarados en situación de adoptabilidad están anoticiados de esto y están a la espera de una familia", expresó.

"Cada uno/a tiene su historia y necesidades, pero todos/as sueñan con un hogar que los/as quiera", expresaron desde el RUA.

La convocatoria está abierta para las familias.

Cómo inscribirse

De este modo, para inscribirse, las autoridades explicaron que hay que contactarse con el organismo. Se puede enviar un mail a ruanqn@jusneuquen.gov.ar o acercarse a las oficinas ubicadas en calle Rivadavia 205, 7º piso, de la ciudad capitalina (frente al Correo Argentino).

Además, Maxwel explicó que no se requiere de ninguna condición particular. "Puede inscribirse una persona que esté en pareja o sola, no es necesario que esté casada. Si es importante que tenga domicilio dentro de la provincia de Neuquén", detalló.