Perdió a sus perras, una fue rescatada tras ser atropellada y buscan a la otra

Éste sábado, una familia del barrio Bella Vista de Centenario vivió horas de preocupación e incertidumbre. Aún no saben cómo, pero sus dos perras, Milena y Diana, se escaparon del patio de su casa. Milagrosamente, efectivos de la policía rescataron a una de ellas luego de que fuera atropellada en ruta 7 y la llevaron a la veterinaria. Sin embargo, Diana aún no aparece.

Elda, su mamá y dueña de la casa, comentó a Mejor Informado que el sábado al mediodía volvió de trabajar y descubrió que sus mascotas ya no estaban. Les preguntó a sus hijos, de 6 y 10 años, si las habían visto, pero tampoco conocían sus rastros.

Alertada por una vecina, Elda recibió la noticia de que miembros de la Comisaría 49 de Vista Alegre habían rescatado a una perrita atropellada en la ruta y la habían llevado al veterinario. Sin embargo, no logró contactarse. Pero horas más tarde, a las 11 de la noche, recibió la noticia del paradero de Milena.

Gracias a los oficiales y a los veterinarios, Milena ya está en casa recuperándose.

"Me llama una oficial y me dice que ella fue quien la había llevado a la veterinaria, me dice: a mi me llamaron de la vete, la tuve que retirar, le estoy dando la medicación que tiene que tomar", expresó Elda emocionada. Tras la feliz noticia, el domingo por la mañana pudo reencontrarse con una de sus mascotas. "Me volvió a llamar para pedirme la dirección de mi casa, se hicieron cargo de los gastos", agregó.

Elda agradeció a la oficial ayudante Yuliana Rocha, la sargento Tamara Márquez y el sargento Richard Linconir por ayudar a Milena.

Si bien Milena sufrió una fractura de cadera, ya está en su casa recuperándose junto a su familia. "Decidí que voy a dejar de trabajar porque necesita de mi cuidado, no puede caminar", expresó.

Con mucha emoción y la voz entrecortada, reiteró la búsqueda de su otra perra, Diana. "Nos extraña que hayan llegado hasta la ruta porque es muy lejos", agregó. A la vez, reiteró que suelen asustarse por los estruendos de los fuegos artificiales y siempre duermen adentro durante la noche, pero en esta ocasión tal vez se escaparon "de la desesperación".

Diana (adelante) aún no volvió a su casa y Elda junto a sus hijos la buscan desesperadamente.

"Falta Diana, difundimos una foto de ella por todos lados", comentó. "Hoy dejé a mis hijos en la escuela y salí a buscarla en el auto", continuó.

Milena y Diana juntas antes de perderse.

Sus hijos, quienes aman a sus mascotas como miembros de la familia, también están desesperados por encontrarlas. "Fueron un regalo que les dimos, hoy el más chico amaneció con pesadillas", expresó. "El 4 de agosto del 2020 llegó Diana a casa", expresó Elda.

A pesar de la angustia, ella y su familia aún tienen la esperanza de que Milena se recupere y de que Diana vuelva sana y salva. En caso de tener cualquier información, las personas se pueden comunicar al teléfono: 299 590 7493.