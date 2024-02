Figueroa pisa el acelerador antes de los 100 días

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presidió una reunión de Gabinete este lunes, en la que dejó en claro que no habrá feriados ni fines de semana en los que no se trabaje, porque la situación de la provincia y el país no admite descanso alguno. De acuerdo con las fuentes consultadas al término del encuentro, que se hizo en la Casa de Gobierno, la convicción general es que rige el conocido término de los "primeros 100 días" porque es en el tramo inicial de la gestión cuando se marca el rumbo.

Los ministros expusieron un informe sobre la marcha de su trabajo en cada una de las carteras, con eje en el reordenamiento del Estado, la mayor eficiencia en los gastos, y la apertura irrestricta al conocimiento de la situación de los ciudadanos y sus necesidades. Se habla de un concepto, la "economía circular", para representar el eje del reordenamiento del Estado, como si actuara un engranaje reciclando gastos ahorrados con inversiones necesarias e incluso innovadoras.

Es evidente que Figueroa se muestra más o menos conforme con los primeros dos meses de gestión, aunque muy estricto en el control, concentrado en la coyuntura, y, por ende, atento a lo que cada ministro hace. En concreto, en el encuentro de este lunes (feriado de Carnaval), cada ministro informó sobre las medidas tomadas para hacer más eficaz cada cartera. En este aspecto, hay mucho énfasis en terminar con "privilegios" instalados en la burocracia estatal, para conseguir un esquema de funcionamiento "más justo". Esto, por supuesto, y contextualizando desde lo económico, muchas veces tiene que ver directamente con un ahorro en gastos que ahora se consideran innecesarios, pero que en muchos casos subsisten desde la anterior gestión por simple inercia.

En el encuentro de trabajó en el armado de un paquete de leyes que el Ejecutivo irá presentando en la Legislatura, y en los primeros trazos de lo que será un armado de anuncios sucesivos que se coronarán con el discurso para inaugurar sesiones legislativas, el 1 de marzo. Ese discurso, es posible, incluiría también anuncios novedosos, como parte del plan de "los primeros 100 días".

Estuvieron presentes todos los ministros, y la vicegobernadora, Gloria Ruiz.