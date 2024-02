En Neuquén empieza lo difícil

Construir poder es una tarea para pacientes, no para ansiosos desenfrenados. El contraste entre estilos se ve en estos difíciles momentos de Argentina. El presidente, Javier Milei, parece todo el tiempo montado en un dragón, como en una saga de Games of thrones, aunque quien arroja fuego por la boca es él, no el dragón. Muchos gobernadores, en cambio, encuentran un lugar de placidez en medio de la convulsión de un país endeble y sacudido por la malaria. Ese lugar, a la sombrita de la formas clásicas, lejos de las fogatas inmediatas, no es cómodo, pero, al menos, avanza sobre una nueva credibilidad en la política. No ocurre en todos los distritos, por supuesto. Ocurre en Neuquén, por diversas razones. Veamos:

La coyuntura nacional parece encaminarse a un gobierno que formalmente asuma la coalición como forma. La apuesta de Mauricio Macri cobra más fuerza cada día. Por cierto, avanzó hacia una concreción aparentemente inexorable después de la vana batalla por la Ley Bases. Ya no importa tanto si gana o pierde Milei: importa más inventar algo un poco más estable que garantice salir del populismo como espejo entre izquierda y derecha , para realmente avanzar en una reformulación cultural y económica de la sociedad, y, por ende, del Estado. Este contexto, valoriza mucho más a los Estados provinciales "independientes". Entre ellos, asoma Neuquén con cierto liderazgo.

Es más o menos obvio que el nivel de dificultad irá creciendo. Pero, también es cierto que lo nacional puede jugar a favor de los planes del "nuevo liderazgo" que se construye en Neuquén. Un gobierno de coalición necesita aliados, no enemigos. Neuquén, y también Río Negro, son provincias políticamente aptas para negociar razonablemente en función de ganar sus propias ventajas. Por eso, fue reveladora, por la oportunidad, la reunión entre Figueroa y Weretilneck, este sábado.

Ahora, viene el tiempo de las paritarias estatales. Y el comienzo de las clases en las escuelas. También se pondrá en marcha fuerte la institucionalidad, con el fin de la feria judicial y el comienzo de la actividad legislativa. Ya hay certeza de que el año será muy complejo. Sin embargo, nadie está nervioso en la plana mayor de la actual conducción política neuquina. La crispación nacional sirve para la catarsis. Aquí, es posible que la paciencia le gane la partida a la ansiedad incendiaria.