Viedma canceló la Fiesta Nacional del Río

Castro confirmó que este año no habrá fiesta nacional.

Otra fiesta nacional que no se realizará en Río Negro. El intendente de Viedma, Marcos Castro, confirmó que este año no se efectuará la Fiesta Nacional del Río, tal como se venía desarrollando. No obstante, el gobierno municipal prepara un plan B con la realización de diversos acontecimientos dentro del programa Verano Cultural.

Castro explicó que: “vamos a tener una importante grilla de actividades deportivas y culturales que se llevarán adelante en distintos sectores de Viedma, para que las familias se acerquen a celebrar nuestro río. No obstante, estamos pensando un evento para festejar el aniversario de nuestra ciudad, por eso tomamos esta decisión de suspensión”.

La Fiesta Nacional del Río es una celebración y homenaje que se realiza en forma anual hacia fines del mes de febrero todos los años como una combinación de la cultura y el deporte tomando en cuenta que Viedma es sede de la Regata Internacional del Río Negro y que este tipo de evento implica posicionar a la ciudad como destino turístico, complementando el resto de las actividades económicas.

Viaje y pedido de fondos

El intendente Castro viajó a Buenos Aires para realizar diferentes gestiones vinculadas mayormente con la continuidad de obras públicas en Viedma y también participar de una reunión de intendentes de todo el país.

“Vamos a reunirnos para buscar interlocutores con el gobierno nacional que hoy por hoy no tenemos. Lo primordial que venimos a gestionar tiene que ver con la obra pública, con partidas que nos corresponden para poder finalizar obras como la terminal de ómnibus o iniciar asfalto en distintos barrios, plata que nos corresponde pero que aún no recibimos respuestas de cómo va a continuar su ejecución", explicó.