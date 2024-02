La otra versión: ¿Chubut pidió un préstamo y no pagó?

La rebeldía patagónica es proverbial, aunque tal vez sea más mito que realidad. En estos días volvió al tapete aquella historia de Salvador San Martín, Cuando Argentina Perdió a la Patagonia. Sobre ese cuento, sobre esa ficción separatista, se acumuló una gran cantidad de amagues, fintas y advertencias casi nunca concretadas, que incluyeron a Neuquén, con Felipe Sapag, cuando advirtió que cortaría el suministro de gas del Neuba (no al caño), por cuestiones políticas parecidas a las que ahora encienden la ya afiebrada mente de los gobernadores contra el desmesurado gobierno de Javier Milei.

Ahora es el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el que amenaza, porque, dice, el gobierno nacional no cumplió con el envío de la coparticipación de impuestos, una obligación impuesta por ley, sagrada para las provincias. "Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", dijo el gobernador, mientras recibía fáciles solidaridades de sus pares patagónicos, y también de otras regiones del país.

Pero, después, hubo otra versión que salió a la superficie mediática. La brindó el ministro de Interior, Guillermo Francos. El funcionario del gabinete nacional dijo que en realidad lo que ha sucedido es que Chubut tomó un préstamo garantizado por fondos coparticipables. Y que venció una cuota este mes, y se le retuvo, entonces, el dinero correspondiente. Una práctica que pocas veces se ha hecho, pero que, de ser así, no sería ilegal ni mucho menos.

"Tomó un préstamo de la Nación que garantiza con fondos coparticipables y se paga con fondos mensuales; este mes venció una cuota y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio", explicó, tranquilamente, Francos.

"Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto, pero creo que cuando reflexione se dará cuenta que no lo puede hacer. Si lo hace estaría cometiendo un delito", indicó el funcionario, en diálogo con LN+.

En definitiva, aquí podría haber un malentendido culposo, o una maniobra política de parte de uno o de los dos contendientes principales. Será necesario que se presente la documentación, y que, en lugar de discursos incendiarios, se ofrezca la prueba del caso para que la ciudadanía no se apure a fundar territorios separatistas, en un país que necesita, más que nunca, estar unido para superar la difícil coyuntura.