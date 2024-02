Figueroa anunció que asumirá el pago del Fondo de Incentivo Docente

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa aseguró esta mañana en Cipolletti que la Provincia se hará cargo del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El gobernador manifestó que la administración nacional eliminó el fondo al no renovar el decreto que prorrogaba su aplicación. Explicó que “el FONID no vino en enero, no viene ahora en febrero, por lo que la provincia del Neuquén tomó la decisión de pagar con fondos propios”.

El esfuerzo de la provincia para pagar el FONID será más que importante, ya que el fondo que ha dejado de enviar Nación representa 686.666.871 pesos a los que se les suman otros 511.236.727 pesos por conectividad, lo que arroja un subtotal de 1.197.903.598 pesos. A ese monto se le suma el complemento FONID con fondos provinciales por 266.695.999 pesos, lo que arroja un total de 1.464.599.597 pesos, que son los que invertirá la provincia para garantizar que no se vea afectada la masa salarial docente.

El FONID era un aporte creado por la Ley 25.053 y concebido para mejorar los sueldos docentes. La ministra de Educación, Soledad Martínez, recordó que el incentivo “es la consecuencia de la lucha de más de mil días de la Carpa Blanca, cuando en la década del 90 el Estado nacional decidió transferir los establecimientos educativos que tenía el sistema nacional a las jurisdicciones provinciales. El reclamo lógico a esa decisión, fue que también nos dieran los recursos para atender las nuevas demandas que significaba para las provincias atender esos establecimientos”, señaló.

Tras puntualizar en la eliminación de las transferencias, el tipo de cambio, y la inflación, Figueroa señaló que los gobiernos provinciales deberán “dialogar y entender cuál es el contexto en el cual se está viviendo”.

Manifestó que hoy la realidad es otra y que la Provincia hará el esfuerzo financiero para reforzar las partidas presupuestarias de las áreas esenciales como Salud, Seguridad y ahora Educación, mientras avanza la negociación salarial.

Además, señaló que el ajuste va a impactar fuertemente en marzo y abril. "Nosotros vemos que ante un incremento, por ejemplo, de las cuotas en los colegios, las familias que no puedan pagar van a ir a la escuela pública. Y, ante el incremento de las cuotas de las prepagas, seguramente se van a atender en la salud pública. Entonces, todo eso va a ocasionar un cuello de botella en las provincias y nos tenemos que enfocar en que nuestra gente no padezca el impacto”, concluyó.