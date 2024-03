Habla el hombre que socorrió al nene encerrado en el auto

Marcelo es comerciante. Tiene su negocio en una esquina de la calle Chrestía. A media cuadra del lugar en el que estuvo encerrado en un auto, durante seis horas, el nene de tres años. El nene de tres años que hoy, todavía, peleaba por su vida, conectado a los aparatos de terapia intensiva, en la clínica San Lucas, de Neuquén.

Marcelo fue el vecino que le hizo reanimación cardiopulmonar (RCP) al pequeño, el martes de la semana que está terminando. Corrió hacia el auto impulsado por gritos desgarradores. Los gritos venían de la madre del chico. Lo apretaba contra su pecho, desesperada. El chico estaba exánime. No respiraba.

“Yo me capacité en RCP porque pensé que alguna vez podía hacer falta, alguna vez podía estar en una situación que se necesitara”, dice ahora Marcelo. La situación fue esta, fue urgente, fue exigente y dramática.

Marcelo corrió, con la ayuda de otros despegó al pequeño del apretón de la madre, y logró, después de algunos minutos de trabajo y tensión y nervios, una primera recuperación.

“El nene hizo como un quejido, y me di cuenta que había respirado”, me cuenta Marcelo, en la grabación del programa “Ahora o Nunca”.

El niño, a simple vista, se veía mal. Marcelo y otros vecinos vieron llegar, primero, a la policía. También habían llamado a una ambulancia. Los minutos pasaban y la ambulancia no llegaba. “Ahí nomás se decidió llevar al bebé a un establecimiento médico, en el móvil de la policía, porque no se podía esperar”, dice.

“Quedé impactado. No pude dejar de mirar las grabaciones de la cámara (que tiene el comercio en la vereda). La cámara no alcanza a tomar el auto, pero sí me la pasé mirando la cantidad de gente que pasó por esa vereda. Tanta gente y nadie vio al chico, nadie lo escuchó”, reflexiona, con cierta amargura, Marcelo.

Marcelo escucha la radio, mira la televisión, busca en las redes digitales. Sigue las noticias, las escasas noticias, que hay sobre el estado de salud del nene a quien contribuyó a salvar.

Todavía mira la grabación de su cámara. Todavía piensa que la historia debería haber sido otra.