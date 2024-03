Llancafilo insiste con tratar el DNU por artículos

De las tradiciones más grandes que tiene este país es su sistema político tan convulsionado. Tanto a nivel nacional como provincial, se están viviendo tiempos de cambio: tanto por las particularidades excéntricas del gobierno de Milei y su permanente conflicto con lo que está por fuera de su aparato político; como también por el nuevo escenario del Movimiento Popular Neuquino en su nuevo rol como espacio opositor. Osvaldo Llancafilo, actual diputado nacional que ocupa la banca que dejó Rolando Figueroa al asumir como gobernador, habló sobre lo que se viene con el DNU, el nuevo proyecto de "Ley Bases" y sobre la "crisis" en el MPN.

En contacto con Neuquén.AR por Canal 24/7 y AM 550 La Primera, Llancafilo se refirió tanto a la caída del DNU 70/2023 en el Senado como de la antigua Ley Ómnibus y sostuvo que "haber enviado un proyecto de ley de 600 artículos donde había diversos temas mezclados" hizo que la discusión se volviera "engorrosa". En este sentido, pidió salir de la lógica mesiánica de tildar de "traidor o leal" a la patria según el posicionamiento porque "no contribuye".

A su vez, volvió a pedir tratar el DNU de manera particular por capítulos, como así también volvió a indicar que todos los gobiernos desde la reforma constitucional de 1994 han hecho "abuso y uso de los decretos de necesidad y urgencia". Pero, detalló que la particularidad de la gestión de Milei es que "hace cuatro años no tenía partido político" y destacó su importancia "más allá de que por ahí la política está como desprestigiada":

El diputado sostuvo que en Neuquén el presidente fue apoyado por casi el 60% del electorado, como así también a nivel nacional en el balotaje: "Pero también es cierto que para poder llevar adelante un gobierno necesitas construir equipos, necesitas construir consensos. Y los consensos no son mala palabra porque allí hay intereses tanto de las provincias como de la nación. Y es necesario buscar un equilibrio".

¿Qué va a pasar con el Pacto de Mayo?

El legislador neuquino acotó que está de acuerdo con muchos puntos del nuevo proyecto del ejecutivo nacional y dijo que para avanzar en el pacto sería un buen indicio mejorar la relación con el Congreso, como así también la de Francos y Posse con los gobernadores "para determinar justamente en qué cosas" están "de acuerdo".

Llancafilo destacó la retirada de los artículos de transición energética en donde el Estado Nacional pretendía "plantear indicadores sin consultar a las provincias".

La boleta de gas entre las discusiones por las zonas frías

Llancafilo habló sobre la discusión por las zonas frías y contextualizó la polémica, debido a que en principio quienes estaban integrados por la Ley era la Patagonia más la Puna, lo cual significaba un subsidio nacional para alrededor de 60.000 usuarios: "Nuestro consumo de gas es mucho mayor. Sumado a esto, el 70% del gas lo produce Neuquén y el 98% lo produce la Patagonia".

Pero, por iniciativa de Máximo Kirchner, se ampliaron los beneficiarios en la Ley 27.437 y se distorsionó el esquema original por la inclusión de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba: "Se pasó de 60 mil usuarios beneficiarios a 4 millones y medio". Por este motivo, el fondo fiduciario escaló de 3.500 millones a casi 14 millones. "Se hace insostenible", sostuvo el diputado.

En las audiencias públicas el gobierno de Neuquén fijó esta posición buscando elementos dentro del nuevo cuadro tarifario para que elimine esa distorsión y no todo el fondo, volviendo a la Ley 25.655.

La crisis de MPN lo que espera para las elecciones de medio término

Por otra parte, habló sobre los dichos del dirigente petrolero Marcelo Rucci, quien había asegurado que era "una falta de respeto" que Llancafilo usufructúe ser diputado por el partido. "Pegar el saltito por comodidad es no tener arraig y no querer al MPN", manifestó Rucci en el programa Enfocados TV, concluyendo que "buscar el calor del poder no es la manera".

El diputado nacional aclaró en principio que no entiendió las declaraciones de Rucci porque siempre han tenido "una excelente relación", pero puntualizó: "No voy a permitir que nadie cuestione cómo yo tengo que honrar el Movimiento Popular Neuquino".

"Hay otros que han estado realmente al calarcito del poder, lo ha visto todo el mundo y de hecho hasta han sido parte de las mesas donde se han conformado las listas de candidatos. Se han puesto candidatos, por ejemplo, en la elección del 16 de abril y lo han hecho históricamente. Entonces, digo, un poquito de autocrítica también. O sea, cuando vos participas de la mesa del poder, proponés candidatos en una lista de diputados, sos parte de la estrategia, también te tenés que hacer cargo después de la derrota", contestó en AM 550.

Por otra parte, apoyó la vigencia del exgobernador como presidente del partido, ya que el MPN vive "en un sistema democrático" y sostuvo que tanto Gutiérrez, como Sapag y los 22 presidentes seccionales "tienen que concluir sus mandatos como corresponde" y concluyó: "Tampoco es bueno plantear tomar el partido por asalto".

Llancafilo respaldó la idea de que el MPN "está en una crisis" y contextualizó que en las últimas elecciones (de los últimos 20 años) el partido ha sido más bien "un frente político" que construyó "alianzas electorales disfrazadas en colectoras".

"Neuquén debe tener un déficit en edificios escolares de entre 30 y 35 edificios"

En la última gestión, el ahora diputado nacional fue encargado de la cartera de Educación y definió que hoy Neuquén "debe tener un déficit en edificios escolares de entre 30 y 35 edificios" y aludió que la gran demanda en la matrícula escolar se debe en parte a las "miles de familias" que llegan a la provincia.