Guagliardo: "El Gobierno está leyendo mal el conflicto"

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Radio Mitre Patagonia, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, manifestó que "el Gobierno está leyendo mal conflicto, puntualmente la ministra de Educación y sus asesores que intentan llevar adelante una acción disciplinadora y poner el asunto en términos de premio y castigo". En esa línea, instó al Gobierno provincial a revisar la decisión y pidió generar una instancia de negociación en la que se pueda llevar adelante un debate e incluso traer otra propuesta.

Además, durante el transcurso de la nota, el referente gremial educativo dijo: "Me parece que es un retroceso grave, hace muchos años que no teníamos esa respuesta del Estado provincial. Hemos atravesado conflictos complicados, siempre estuvimos en el tironeo y no llegamos a buen puerto. De hecho muchas organizaciones expresaron su rechazo a la última propuesta del Gobierno".

ATEN ratificó la medida de fuerza y hará una marcha provincial y permanencia hasta las 16 este martes frente a Casa de Gobierno y el miércoles también permanecerán en protesta de 9 a 16.

El Gobierno de Neuquén decretó -sin acuerdo con el gremio- el aumento salarial a los docentes, según el índice de precios al consumidor (IPC), con actualización trimestral, y los dos bonos de 100 mil y 125 mil pesos.

“Contempla y atiende todos los puntos discutidos en la paritaria y garantiza, por sobre todas las cosas, el beneficio del conjunto de los neuquinos”, declaró la ministra de Educación, Soledad Martínez.