Denunciaron que un hombre filmó la marcha del 24 de marzo

Este 24 de marzo numerosas ciudades marcharon en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En Cipolletti, la Red de Derechos Humanos convocó a la comunidad a concentrarse en la plaza San Martín o también conocida plaza de la Justicia para luego marchar.

Hubo gran convocatoria, pero un hecho inusual alertó a la red. Según comunicó la referente Romina Iraira, el domingo un hombre filmó la marcha, pero al consultarle para quién los filmaba se negó a informar, sólo contestó: “para mí, en mí casa lo veo tranquilo”. Además, al consultarle su nombre, les dijo “no lo doy”, pero aun así continuaba grabando.

Ante esta situación las organizadoras de la marcha intentaron filmarlo, pero el sujeto le manoteó el celular e intentó tirarlo. Luego sé fue por calle España.

En el comunicado la red manifestó que el hombre de aproximadamente 60 años se encontraba en la esquina de España e Irigoyen filmando, pero lo que llamó la atención es que la misma persona también estuvo filmando las actividades que se realizaron durante el sábado en la plaza, por ello solicitaron que el hombre se identifique.

Desde la red temen que el hombre haya estado sacando información de quienes se manifestaron ese día. “Sabemos que la gente nos filma, pero sentimos que no tenemos que naturalizar que gente sospechosa que consideramos que pertenece a las fuerzas nos filme o saque información de nuestro rostros. Esto está pasando en este contexto político nacional, y permitirlo es naturalizar lo que pasó durante el Terrorismo de Estado. No es un hecho aislado, nos han comunicado que en otras marchas hubo situaciones donde personas filmaron a las personas y no se sabe que hacen con esa información”, expresó Iraira.

Además, manifestó que este lunes quisieron realizar la denuncia en la fiscalía de Cipolletti, pero no se la tomaron “porque no había delito”. Tampoco la recibieron en el juzgado civil. Solo en el Juzgado de Paz quedó asentado el hecho, pero no la denuncia. Desde el organismo lamentaron que no haya un procedimiento ante estos sucesos.

“Las instituciones no nos están protegiendo, estamos a merced de lo que nos pueda pasar a cualquiera. Estamos tratando de difundir lo que nos pasó porque no queremos que la gente naturalice estos hechos. Somos conscientes que no es de una gravedad extrema, pero tampoco podemos minimizarlo”, sostuvo.