Así fue el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Neuquén

Con participación de autoridades provinciales, municipales, referentes de organizaciones de Derechos Humanos, víctimas, familiares y la ciudadanía, se realizó hoy 24 de marzo el acto oficial al conmemorarse 48 años del comienzo de la última dictadura cívico- militar en Argentina.

La actividad tuvo lugar en el señalamiento del predio en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Escuelita” de la capital neuquina y contó con la presencia del subsecretario de Justicia, Derechos Humanos y Familia, Ricardo Riva, el asesor del ministerio de Gobierno Rubén Capitanio, la secretaria jefa de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la rectora de la Universidad Nacional del Comahue Beatriz Gentile, autoridades provinciales, municipales, víctimas, familiares y ciudadanía.

Walter Pérez, de APDH, resaltó la importancia de mantener la Memoria “porque sectores políticos que hoy nos gobiernan en la Argentina no solo son negacionistas, sino que en todo caso, hacen una apología del crimen. De todas maneras, las respuestas a todas estas posturas regresivas, repudiables, hoy va a tener una respuesta multitudinaria en Argentina, hoy vamos a ser miles que estaremos movilizados en las calles de las ciudades”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Derechos Humanos y Familia, Ricardo Riva, recordó a Noemí Labrune y expresó “que desde la subsecretaría se va a continuar trabajando por mantener viva la Memoria”. Reafirmó el compromiso además de proteger el centro de documentación y archivo Jaime De Nevares que quedó bajo la órbita de este organismo que está digitalizado, pero que se avanzará con herramientas que posibiliten el acceso a la ciudadanía desde cualquier parte del mundo.

A su turno, Rubén Capitanio resaltó que “la dictadura fue la deshumanización del ser humano hasta extremos aberrantes”. Por eso dijo que “depende de nosotros no ser desaparecidos, que no nos desaparezcan en la Memoria, buscando la Verdad y exigiendo Justicia. Por eso lo importante de seguir militando… Honrar a los 30 mil significa no dejar de luchar para que Nunca Más, también la deshumanización en nuestra patria”.

La secretaria jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, recordó que la ciudad de Neuquén es la capital de los Derechos Humanos y valorando a quienes lucharon por su defensa, aseguró que “nos interpelan a construir una ciudad, una provincia, un país con verdad, con Memoria, con dignidad. A tener un Estado fortalecido, un Estado democrático”.

Sara Mansilla, de APDH, recordó que “se está enjuiciando a los civiles, a un juez y a un fiscal que sabían, que negaron justicia y que pudieron salvar vidas….ellos sabían que había una “Escuelita” y que se estaba torturando, pudieron haberlos salvado…y no lo hicieron”. Y agradeció “por mantener la memoria, porque es lo único que nos va a llevar a la verdad y a la justicia”.

Para finalizar el acto la directora del Fondo Editorial Neuquino de la subsecretaría de Cultura, Carina Rita Medina, leyó poemas de autores locales.