Es una odisea cruzar a Chile por el Paso Internacional Pino Hachado

El vecino país de Chile es en este fin de semana largo de Pascuas y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el destino turístico elegido para descansar y vacacionar. Sin embargo la premura de todos por llegar provocó un virtual colapso en las instalaciones del Paso Internacional Pino Hachado. Este jueves se registró una fila de unos 3 a 5 kilómetros de largo de todo tipo de vehículos a la espera de hacer los trámites de ingreso.

Según reportó el Escuadrón 31 de Las Lajas hay una demora aproximada de 3 horas para cumplir con la presentación de documentación y estiman que a las 17 horas se cerrará la fila con el último vehículo para evitar que se sigan sumando unidades y corran el riesgo de no cumplimentar con los requisitos para ingresar. Hicieron especial énfasis en la recomendación en que por estas horas no se viaje hasta el paso internacional Pino Hachado.

Tres horas de demora

El comandante principal Alejandro Cáceres, jefe del Escuadrón 31 de Gendarmería de Las Lajas en contacto con Mejor Informado dio a conocer las últimas novedades que se registran en el paso fronterizo. “En estos momentos tenemos de 3 a 5 kilómetros de fila de vehículos aproximadamente y unas 3 horas de demora en el trámite”.

Aduana del Paso Internacional Pino Hachado, 5 km de fila para ingresar al vecino país de Chile. pic.twitter.com/4FqUKivPsZ — mejorinformado.com (@mejorinformado) March 28, 2024

Agregó que “prevemos que va a ser así todo el día. El personal de gendarmería de aquel lugar está reforzado con personal del escuadrón de Las Lajas y además están todos los organismos trabajando con un régimen de refuerzos para atender a la gente de la mejor manera y lo más ágil posible”. A continuación informó que “debido a las tres horas mínimo de demora estimamos que ya cerca de las cuatro o cinco de la tarde vamos a estar cortando la fila para que la gente no siga llegando y después no pueda realizar el trámite de salida”. En este sentido comentó que los horarios de funcionamiento del paso limítrofe seguirán operando de acuerdo a lo estipulado: de 8 a 19 horas para la salida y de 8 a 20 horas para la entrada.

Refuerzo y recomendaciones

El jefe del escuadrón 31 de Las Lajas insistió en decir que para mitigar un poco el colapso de vehículos que estiman en una cantidad de 400 unidades se ha hecho un amplio despliegue de personal. “Gendarmería tiene reforzado todo el dispositivo para tratar de acelerar los trámites. Se está trabajando de la mejor manera posible para que la mayor cantidad de gente pueda cruzar sin problemas hoy”. Aprovechando el espacio dio a conocer también la documentación requerida exigida en el Paso Pino Hachado. “Con respecto a la documentación los conductores deben portar: Cédula verde o título del vehículo a su nombre o bien autorizado para salir del país si no es titular, el seguro internacional, DNI o Pasaporte y los menores tienen que ir acompañados de los dos padres o bien tienen que contar con la correspondiente autorización bajo escribano público para poder salir del país si falta alguno de los padres”, aseguró.

Al ser consultado si tenía una sugerencia para hacer ante este panorama del paso internacional colapsado, Cáceres manifestó que “yo me arriesgaría a decir que la gente por el día de hoy a menos que sea estrictamente necesario ya no vaya al Paso porque corre el riesgo de no llegar a hacer los trámites”. Para reforzar esta afirmación repitió la medida que van a adoptar más tarde. “Nosotros a partir de las 17 horas ya vamos a cerrar la fila con el último vehículo porque ya después no todos van a poder pasar si sigue llegando gente y se acumulan. Mañana el paso nuevamente a las 8 estará operando normalmente”, finalizó.