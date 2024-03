Más seccionales de ATEN rechazan la propuesta del gobierno

El inicio del ciclo lectivo en Neuquén estaba estipulado para este lunes 4 de marzo, pero no se cumplió y las clases no arrancaron . En un contexto de recorte de partidas en Educación por parte de Nación y con la provincia complicada financieramente, este martes se realizaron distintas asambleas docentes en toda la provincia para definir si aceptan o no la última oferta salarial del gobierno. En la capital provincial y otras ciudades definieron continuar con las medidas de fuerza.

Minutos antes del mediodía, la seccional ATEN Capital rechazó de forma unánime la última propuesta salarial. Además, ya como estaba estimado, convocaron a un paro de 72 horas para la próxima semana a partir del martes. Ahora más seccionales expresaron su postura. Entre ellas ATEN Plottier, Chos Malal, Zapala, Picún Leufú, Centenario y Vista Alegre.

Las seccionales coincidieron en que la propuesta no responde a las demandas, y que si bien, se retomarían las actualizaciones por IPC, este no contemplaría la medición de enero, que tuvo una inflación de alrededor del 26%. Las seccionales solicitaron que el gobierno provincial llame a una nueva mesa de negociación y escuche al colectivo docente.

"No hay recomposición ni recuperación del descuento arbitrario de los aportes del ISSN. No contempla partidas de comedor, ni temas de infraestructura, ni el boleto educativo gratuito para docentes. Estos son algunos de los argumentos que nos dejan dando la pelea por nuestro salario. Por ello se votó en asamblea el rechazo unánime”, expresó Aten Plottier.

ATEN Centenario y Vista Alegre se reunieron en las instalaciones de la Epet 22. Allí más de 200 docentes rechazaron la propuesta ofrecida y ratificaron las medidas de fuerza ya definidas por el plenario de secretarios generales de ATEN para los días 12/03, 13/03 y 14/03.

Mañana se realizará el plenario en donde sentenciarán si aceptan o o no la oferta . Aún así, el siguiente paro está convocado para este viernes en marco del Día Internacional de la Mujer.

Este sábado el Gobierno elevó otra propuesta a los docentes, la cual incluía el bono de $100.000 por cargo a abonarse el 8 de marzo; mientras que para los trabajadores que cumplan funciones de Directores, en jornadas extendidas y completas, dispusieron otro de $200.000. En las actualizaciones, por otra parte, propusieron que sean acorde al acumulado al IPC a pagarse en julio y octubre.