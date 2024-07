Cuáles son las denuncias más frecuentes de los neuquinos y tips para no caer

El organismo de Protección al Consumidor, encargado de resolver los problemas entre comercios y consumidores, dio a conocer las principales denuncias que realizan los neuquinos. Según informó Pablo Tomasini, director provincial de esa área, las estafas por ciberdelito encabezan el ranking de reclamos.

Las estafas por ciberdelito incluyen:

- Estafas telefónicas, a través de Whatsapp y mediante cuentas bancarias. Las denuncias se realizan en fiscalía, pero también llegan a consultar al organismo y denuncias sobre el deber de información de bancos o financieras donde se producen las estafas.

- Le siguen las denuncias sobre el deber de información vinculado a las cuotas de los autoplanes de vehículos. Explicó que las firmas no informan cómo se componen las cuotas o de qué manera son las variables. “A veces las variables son por el valor del vehículo, pero te das cuenta en cuotas sucesivas que el valor del vehículo no cambió y la cuota aumentó”, expresó Tomasini.

- En tercer lugar se encuentran las denuncias vinculadas a las cuotas de las prepagas. En este caso, manifestó que “el aumento que hubo a principio de años se retrotrajo, por lo tanto, las prepagas tienen que devolver de alguna manera eso que cobraron, y hay casos de incumplimiento en las devoluciones”, comunicó.

Por otra parte, las denuncias sobre la cancelación de tarjetas de crédito de entidades bancarias. Se observa que las entidades requieren que los usuarios liquiden sus deudas antes de poder dar de baja la tarjeta. Si no lo hacen, les informan que deben mantenerla activa. Al respecto, Tomasini explicó que esto no debería ser así y que debería existir un mecanismo para dar de baja la tarjeta, aun si persiste la deuda. Sin embargo, las entidades financieras no cuentan con este mecanismo, lo cual es parte de una estrategia para mantener a los usuarios enganchados.

Recomendaciones

Para prevenir cualquiera de estas estafas, el director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, recomendó “tomarse unos minutos antes de hacer alguna transacción, comprobar con las entidades financieras cualquier cambio que soliciten vía correo electrónico, tener seguridad en dos pasos, es decir doble validación en WhatsApp para evitar que puedan hackear el teléfono y evitar comprar por Facebook”.