Piden regulación para ingresar con mascotas a los alquileres

A pasos agigantados crece la demanda de alquiler en toda la provincia de Neuquén y si bien los precios son elevados respecto de los salarios mínimos, hay otra dificultad que es encontrar unidades habitacionales disponibles que acepten mascotas.

En diálogo con el periodista Santiago Montórfano, del programa Otro Dato, la martillera pública y socia de Ara Inmobiliaria, Ana Corrales, brindó precisiones sobre el mercado inmobiliario y de alquileres en la provincia de Neuquén.

“Argentina se quiere venir a vivir a Neuquén”, expresó de manera metafórica, la referente inmobiliaria sobre la situación del mercado neuquino.

En ese sentido, consideró que “el mercado está creciendo a pasos agigantados. Está llegando mucha más gente de la que esperamos y no podemos abastecer toda la demanda”.

Corrales consideró que los cambios en la ley de alquileres que moderaba su valor, ahora permiten actualizaciones acordadas con los inquilinos.

“Ahora con los ajustes sigue habiendo alquileres caros, pero de lo que no se habla, es que en los edificios no hay regulación para la gente que tiene mascotas”, expresó. Y agregó: “Hay muchas personas que los perros y gatos son su familia, su compañía. Tenemos unidades disponibles para alquilar y no son aptos para mascotas porque el consorcio dice que 'no'”.

Al respecto, recordó que “en Buenos Aires salieron algunas sentencias donde no se puede prohibir el ingreso de las mascotas porque son consideradas como entorno familiar”.

En ese contexto, pidió una legislación municipal que otorgue posibilidades de alquilar con mascotas: “La gente necesita una regulación, desde una ordenanza municipal se puede regular todo lo que es de la cuestión de las mascotas porque hace a la convivencia”.

Los perspectiva de los propietarios de las inmobiliarias

Sobre la crítica a las inmobiliarias respecto del alto costo de los alquileres, la socia de Ara Inmobiliaria, manifestó que los valores de los alquileres son los correctos, pero dijo que los sueldos están bajos para afrontar esa responsabilidad".

“Tenemos un valor inicial correcto, cuando se ajustó va quedando desactualizado por la inflación”, lo que genera una sensación de insatisfacción en los propietarios.

Respecto a los créditos hipotecarios del Banco Provincia de Neuquén, indicó que “están todos otorgados y por ahora no va a dar más créditos”.

En ese contexto, explicó que “el pequeño ahorrista está sacando los ahorros y está comprando, la gente compra un lote para hacer su vivienda. Tiene que pensar en comprar para hacerse su casa y un ambiente para alquilar porque la cantidad de gente que está ingresando a Neuquén es mucha”.

Y finalmente, aconsejó: “la gente puede pensar que tiene una oportunidad de negocio, desarrollando en su propio lote un espacio que pueda brindar el servicio de alquiler porque no hay alquileres al nivel de la demanda que hay”.