Pago de peaje y medidas de control en importante Paso Internacional

El Paso Fronterizo Cardenal Samoré que une Argentina con Chile, por estos días está sufriendo un gran incremento en el tránsito, debido a que el país vecino esta festejando sus fiestas patrias durante hasta 10 días desde este miércoles 18 de septiembre.

Por ese motivo, la Delegación Presidencial Provincial de Osorno anunció más controles en la frontera y la implementación de un protocolo especial para optimizar el tránsito de más de 30 mil conductores, que tienen como destino favorito Neuquén y Patagonia Argentina.

De esta forma, más de 80 efectivos de Gendarmería nacional y Carabineros, estarán presentes en el paso fronterizo. Además, habilitarán puntos de control provisorios para reducir los tiempos de espera y agilizar el tránsito.

A su vez, se definieron horarios excepcionales para facilitar el cruce durante los 10 días de festejos: Este miércoles 18 de septiembre, el paso funcionó entre las 7 y las 19 en Chile y entre las 8 y las 19 en Argentina. El domingo 22 de septiembre, el horario será de 8 a 19 en Chile, y hasta las 20 en Argentina.

Esperan que pasen más de 30 mil vehículos por Cardenal Samoré.

Paso Internacional Cardenal Samoré: piden que haya peaje

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, por las fiestas patrias en Chile pidió que el Paso Fronterizo Cardenal Samoré esté abierto hasta las 2 de la madrugada durante 10 días.

“Hay muchas chilenos que quieren venir a Argentina y a Bariloche y si el Paso se cierre en horas tempranas el trámite se torna engorroso, por eso estamos trabajando para que se abra”, aseguró el intendente.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés quiere que camioneros chilenos paguen peaje.

A su vez, Cortés, aprovechó la ocasión para volver a insistir con el proyecto para que los camiones que viajan desde Chile paguen un peaje cuando crucen a Argentina. “El Estado argentino tiene que tomar cartas en el asunto y cobrarle peaje a esos vehículos oriundos del país vecino”, afirmó.

El intendente, para finalizar además explicó que “no es una cuestión de nacionalismo, sino de ser más ordenados y saber que quien rompe el asfalto debe pagarlo”. En este sentido, aseveró que “el argentino no le cobra nada al chileno, pero allá hay peajes cada 100 kilómetros, entonces no entiendo por qué no cobramos peaje”.