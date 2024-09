Hallaron restos de caballos que preocupan a una organización de equinoterapia

Esta semana, circularon por las redes sociales imágenes impactantes de restos de caballos hallados en Fernández Oro. Sin embargo, la mayor preocupación proviene de la asociación de equinoterapia y otros dueños de caballos de la zona quiénes denunciaron el robo de sus animales en los últimos días.

En comunicación con Mejor Informado, Lorena Rodríguez, la dueña de la asociación de donde se robaron a Aitana y Gitana, expresó que los restos comenzaron a aparecer este lunes en la Cantera de Fernández Oro, a metros del kartómetro.

Desde la organización calculan que los restos corresponden a más de 15 caballos. "Mis hermanos fueron a ver el pozo y dicen que es horrible", expresó consternada.

Lorena es terapista ocupacional especializada en neurorehabilitación e integración sensorial con formación en equinoterapia.

El robo a la organización ocurrió la tarde del domingo 15 en una chacra lindera a las ruta 65. Desde entonces, han avisado a las autoridades pero no obtuvieron respuesta. "No tiene asidero la justicia. Nos hemos sentido bastante abandonados desde ese lugar", denunció Lorena.

Su hermano, que fue quien denunció el hecho con la Policía, se acercó al pozo donde están los restos y no encontró rastros que confirmen totalmente que se trata de sus yeguas robadas.

A su vez, Lorena expresó la importancia de que se haya difundido por las redes. "Espero que, aunque sea, ayude para encontrar a los responsables y que se concientice sobre todo por la compra de la carne de equina", continuó.

“Estamos muy tristes porque hemos trabajado un montón para abrir el espacio para brindar esta actividad para los niños, pero ahora nos falta lo primordial: los caballos, Aitana y Gitana”, expresó Lorena.

Las dos yeguas tordilla petisas eran utilizadas por la asociación para asistir a niños con discapacidades, entre ellas, déficit motores, trastornos de hiperactividad y autismo. Una de ellas estaba preñada.

Desde el robo, no han podido continuar con las clases ya que eran los únicos dos equinos con los que contaban. “No saben lo significa para nuestros niños que hoy no estén sus caballos. Esto nos afecta sobre manera porque tenemos que cerrar la actividad dejando a muchos niños sin la posibilidad de seguir”, manifestó.