Hay fecha de pago para cobrar el incentivo salarial docente en Neuquén

El Gobierno de Neuquén informó que pagará el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, correspondiente al trimestre de julio, agosto y septiembre. El beneficio es un plus del 15% en los haberes de quienes no hayan superado las tres inasistencias justificadas por trimestre.

Este viernes 27 de septiembre, los estatales cobrarán sus salarios, pero el adicional docente será abonado por planilla complementaria el próximo lunes 30.

El pago es automático por lo tanto no requiere inscripción para acceder al mismo. No obstante, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) se brindó la posibilidad de renunciar al beneficio: quienes quieran hacerlo deben ingresar a la plataforma oficial interna a través de este link y explicitar su decisión.

La Ley 3447 fue aprobada este año por amplia mayoría en la Legislatura del Neuquén y se promulgó mediante Decreto Nº 682/2024. No contempla ninguna clase de quita, por lo que aquellos que no cumplan los requisitos de asistencia cobrarán sus sueldos completos, aunque sin el plus.

Es importante mencionar que este adicional se le otorga a quienes se esfuerzan por no faltar. No debe ser considerado como presentismo, ya que funciona como un componente extra, que se paga sobre el sueldo.