Crecen los rumores de romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson: todo sobre la información que se filtró y sorprende al mundo

Lo que comenzó como una simple colaboración cinematográfica terminó convirtiéndose en uno de los rumores más comentados del año en Hollywood. Pamela Anderson y Liam Neeson, coprotagonistas de la nueva comedia de acción The Naked Gun, avivaron las sospechas de un romance fuera de cámaras con gestos públicos, declaraciones afectuosas y una química que no pasa desapercibida. ¿Amistad entrañable o el inicio de una historia de amor inesperada?

Una alfombra roja con sabor a familia… y romance

El estreno neoyorquino de The Naked Gun, previsto para llegar a los cines el 1º de agosto, fue más que un simple evento promocional. La actriz canadiense de 57 años llegó acompañada por sus hijos Dylan Jagger Lee (27) y Brandon Thomas Lee (29), mientras que el actor irlandés, de 72, asistió con sus hijos Micheál Richardson (30) y Daniel Neeson (28). Pero lo que realmente captó la atención fue la evidente conexión entre los protagonistas, que intercambiaron miradas cómplices y hasta un tierno beso en la mejilla durante la alfombra roja.

Según Vanity Fair, en el reciente estreno londinense “no podían mantener las manos alejadas el uno del otro”, sumando más leña al fuego de un vínculo que muchos ya catalogan como romance.

Entre el set y la vida real: química explosiva

La relación entre Anderson y Neeson se gestó durante el rodaje de la comedia dirigida por Akiva Schaffer, donde él interpreta a Frank Drebin Jr. y ella a Beth Davenport, una cantante de club nocturno. Las escenas íntimas, lejos de incomodar, parecen haber sido un terreno fértil para su conexión. De hecho, ambos revelaron entre risas que la coordinadora de intimidad del set abandonó una escena porque “estaba demasiado hot”.

Además, cuando The Sun preguntó a Anderson si estaría dispuesta a trabajar nuevamente con Neeson, su respuesta fue categórica: “Lo seguiría a cualquier parte”. Y él no se quedó atrás: “Estoy locamente enamorado de Pamela”, declaró Neeson a People, aunque aclaró que se refería a nivel profesional. Sin embargo, sus constantes halagos (“es extraordinaria, divertida, sin ego”) alimentan la intriga.

¿Solo buenos amigos?

A pesar de las señales románticas, también hay indicios de una profunda amistad. Durante una entrevista televisiva, ambos revelaron anécdotas cotidianas: Anderson le horneó un pastel de cumpleaños a Neeson con una receta de su propio libro de cocina I Love You, y le cocinó pan de masa madre varias veces durante el rodaje.

Ella misma reconoció que al principio se sintió intimidada, pero que rápidamente surgió una “química natural”. “Pasamos tanto tiempo juntos que la conexión se dio sola”, expresó.

Un vínculo con raíces similares

Más allá de la pantalla, la vida personal de ambos actores también muestra puntos de encuentro: ambos son padres de hijos adultos, y han optado por estilos de vida tranquilos, alejados del bullicio de Hollywood. Mientras Anderson eligió una vida más íntima en el campo, Neeson ha mantenido un perfil bajo tras la trágica muerte de su esposa Natasha Richardson en 2009.

En ese sentido, la aparición conjunta en el estreno junto a sus hijos pareció más que un gesto promocional: fue una especie de presentación familiar, en donde se percibió una cercanía emocional auténtica, y no simplemente actoral.

¿Romance o una de las amistades más encantadoras de Hollywood?

A días del estreno de The Naked Gun, el misterio sigue sin resolverse, pero los rumores no paran de crecer. Entre declaraciones cruzadas, gestos de cariño y complicidad frente a las cámaras, Pamela Anderson y Liam Neeson se convirtieron en la pareja más comentada del momento… aunque no hayan confirmado nada de manera oficial.

Mientras tanto, el mundo especula: ¿estamos frente a un nuevo romance hollywoodense o simplemente a una amistad profundamente entrañable? La respuesta, tal vez, llegue después del estreno. O no.