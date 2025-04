Incendiaron una formación del Tren del Valle y el servicio está en peligro

Una formación del Tren del Valle —que une diariamente Neuquén, Cipolletti y Plottier— quedó completamente fuera de funcionamiento tras ser consumida por el fuego en la madrugada del lunes. El coche motor 01, que descansaba en el galpón de Valentina para su mantenimiento habitual, fue víctima de un incendio cuyas causas aún se investigan, pero todo indica que se trató de un acto vandálico.

Las imágenes del coche calcinado recorrieron rápidamente las redes y generaron conmoción. Hugo Tamborindegui, titular del sindicato de conductores de trenes La Fraternidad, expresó su profunda indignación en declaraciones a La Primera Mañana por AM550, y no dudó en calificar lo sucedido como “un hecho lamentable” y “conmovedor”.

“Incendiaron por completo el coche motor del tren en un acto vandálico. Es el coche que hace el servicio entre Neuquén, Cipolletti y Plottier. Lo quemaron completo, ya no sirve más”, lamentó Tamborindegui, notablemente afectado por la pérdida.

¿Vandalismo o accidente?

Aunque todavía no hay conclusiones definitivas, desde el gremio apuntan con firmeza a un acto intencional. Tamborindegui descartó de plano la posibilidad de un cortocircuito: “Es imposible una falla eléctrica porque el coche estaba detenido”, explicó. Sin embargo, no se descarta otra hipótesis inquietante: que alguien haya ingresado al tren para calentarse por las bajas temperaturas y accidentalmente haya provocado el incendio.

“Es un lugar al que pueden acceder personas porque hay portones que quedan abiertos. La seguridad no alcanza, han entrado a grafitear locomotoras, y hay indigentes durmiendo bajo los vagones que están en desuso”, detalló el conductor ferroviario.

Mientras tanto, las pericias avanzan para esclarecer cómo se originó el fuego. Por lo pronto, las consecuencias son inmediatas: una de las tres formaciones activas del servicio ya no podrá volver a circular.

Se investiga la posibilidad de gente que se quiso calefaccionar el lugar inicio el fuego y no lo pudo parar

Años de lucha, arruinados en minutos

El servicio del Tren del Valle es una conquista reciente para el Alto Valle. Durante años, vecinos y autoridades reclamaron la expansión del sistema ferroviario como alternativa segura, económica y sostenible al tráfico vehicular. La pérdida de esta unidad significa mucho más que un simple daño material: es un golpe al corazón de un servicio en crecimiento.

“Luchamos mucho para que el tren tenga otra formación más, y ahora personas ajenas que no sabemos en qué están pensando han hecho este daño tan importante. Es muy difícil conseguir otra formación”, reclamó Tamborindegui.

Aunque el coche afectado está asegurado por Trenes Argentinos, la reposición no será rápida. “Ahora quedamos con solo dos formaciones y tenemos que tocar madera para que no se rompa ninguna, porque si no quedamos con una sola”, advirtió el gremialista.