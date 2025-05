Neuquén lanza su app de taxis mientras legislan plataformas ¿Se anticipa a Uber?

En una ciudad donde el transporte público se volvió una odisea diaria y tomar un taxi muchas veces resulta inaccesible, Neuquén lanzó su propia aplicación para pedir viajes. Se trata de “Taxi Go”, una plataforma digital que apunta a mejorar el servicio de taxis y a plantar bandera antes de la llegada de Uber.

El lanzamiento fue este jueves por la mañana en la municipalidad, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo y referentes del sector. La app será de uso obligatorio para todos los choferes habilitados y promete sumar seguridad, trazabilidad y opciones para los pasajeros, en una capital donde el bolsillo aprieta cada vez más y las opciones para moverse son escasas.

Una ciudad cara y con pocas opciones

Neuquén vive una crisis silenciosa en materia de movilidad: los colectivos no dan abasto, los taxis son cada vez más caros y no hay alternativas reales para quienes no tienen auto propio. En ese escenario, y con el fantasma de Uber cada vez más cerca, la Municipalidad aceleró la puesta en marcha de Taxi Go, una app que busca ofrecer un servicio moderno, accesible y seguro.

Desde el municipio destacaron que se trata de una herramienta “inteligente”, desarrollada específicamente para la ciudad, y que permitirá a los usuarios conocer el precio estimado antes de viajar, elegir el método de pago y acceder a la identificación del chofer. Además, incluye una función para ver qué taxis están conducidos por mujeres.

¿Alivio o control de daños?

Aunque se presentó como un avance hacia una "ciudad inteligente", el contexto no es menor. La aplicación aparece justo cuando la llegada de Uber es una posibilidad concreta en Neuquén, y cuando la demanda de un transporte más eficiente y barato crece día a día.

“Entendemos que la gente quiere saber cuánto va a pagar y quién la va a buscar”, explicó Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte. Según el funcionario, el objetivo es también optimizar la distribución de taxis según la demanda real, y dar mayor seguridad con un sistema de monitoreo que controlará los viajes desde la Municipalidad.

Una promesa que aún debe demostrar

Si bien la app ya está disponible, su efectividad dependerá de la adopción por parte de los choferes y de la experiencia de los usuarios. La tarifa aún no cambia, aunque no se descarta una revisión que contemple reducciones en tramos cortos. Por ahora, los remises no están incluidos en la plataforma, pero podrían sumarse en una segunda etapa.

El desafío está planteado: hacer más accesible y confiable el transporte en una ciudad que lo necesita urgente, mientras se busca evitar que Uber se lleve una parte del negocio sin regulaciones.

Mauro Espinoza, el secretario de Transporte de la Municipalidad, habló de las opciones de la app, que puede accederse desde el pasajero, el conductor, y mencionó una "tercera opción". "Es una de las más importante porque vamos a dejar años y años atras de fiscalización, ya que siempre vamos a saber quien maneja, porque va a haber foto, y lo vamos a monitorear", destacó.