Neuquén: 15% de los chicos de tercer grado no lee más que frases simples

“Esto no es una sorpresa, pero sí es muy grave”, sentenció Gustavo Zorzoli, experto en educación y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, en una entrevista con el programa Así Estamos, de Mitre Patagonia. Se refería a los resultados de las pruebas Aprender Alfabetización 2024, que revelan que 11,6% de los alumnos de tercer grado en Argentina no puede leer textos simples. En cuanto a Neuquén, la provincia está entre las cuatro peor rankeadas. "De 100 chicos de tercer grado, 15 no leen cosas simples", explicó.

A nivel nacional, según los datos oficiales, solo 18,7% de los estudiantes logra comprender textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva. En el extremo opuesto, un preocupante porcentaje de estudiantes ni siquiera alcanza el nivel mínimo de comprensión esperada para su edad.

Zorzoli también destacó la profunda desigualdad entre provincias. “El lugar donde vivís muchas veces define cómo estás en cuanto a lectura”, señaló. Por ejemplo, mientras Córdoba registra los mejores resultados (aunque lejos de lo ideal) con solo 6,2% de estudiantes que no leen textos simples, Chaco lidera el ranking negativo con 16,6%, seguida por Santa Fe (15,9%) y Misiones (15,2%).

El panorama se agrava al observar las diferencias entre el sistema educativo estatal y el privado. En las escuelas privadas, 62,4% de los alumnos alcanza niveles altos (niveles 4 y 5), mientras que en el sector estatal solo lo consigue el 39%. A su vez, los peores desempeños se concentran en las escuelas públicas, donde 14,3% de los alumnos está por debajo del nivel mínimo.

El factor socioeconómico también es determinante: dos tercios de los estudiantes de nivel alto logran altos desempeños, pero en el nivel socioeconómico bajo sólo el 32% lo consigue, y casi 1 de cada 5 alumnos presenta alfabetización inicial insuficiente.

Zorzoli recordó que en 2001, Argentina estaba entre los dos países con mejor rendimiento lector de la región, pero que en los últimos 20 años el retroceso ha sido notorio. “Hoy Chile, Uruguay, Perú, Brasil y Colombia están muy por delante, y eso debería generarnos una alarma profunda”, concluyó.

