Parálisis en la Legislatura de Río Negro: la primera sesión del año será el 22 de mayo

Pasaron más de dos meses desde que Alberto Weretilneck abrió el ciclo legislativo el 1 de marzo. Sin embargo, la Legislatura de Río Negro sigue sin sesiones ordinarias. La primera del año fue fijada recién para el 22 de mayo, en lo que ya es el arranque más tardío de los últimos 13 años, salvo por el 2020, cuando una pandemia global justificó el parate.

El Parlamento, lejos de ser un espacio activo de discusión democrática, funciona como una escribanía que solo entra en movimiento cuando el Ejecutivo lo desea.

Lo más llamativo es que los proyectos abundan. Desde enero, se presentaron más de 80 iniciativas legislativas. Hay propuestas sobre educación, justicia, salud, economía y derechos civiles. La mayoría, presentadas por la oposición. Pero nada se trata.

Las estadísticas del año pasado hablan solas: seis de cada diez leyes aprobadas salieron del oficialismo. Las demás, durmieron el sueño eterno en comisión o fueron descartadas sin discusión.

En la agenda del oficialismo figuran: reforma del Código Procesal Penal (con la incorporación de la reiterancia), creación del registro de huellas genéticas, ratificación del acuerdo con petroleras por el canon del oleoducto VMOS, y una reparación económica para retirados policiales. A eso se suma un paquete de proyectos propios: IA en educación, compre local para minería, y el cobro de servicios a extranjeros no residentes.

Mientras tanto, la oposición espera turno. La UCR quiere crear un programa de apoyo para estudiantes en otras provincias. El PJ propone fomentar la agroecología. Vamos con Todos impulsa una reforma a la ley electoral. El ARI quiere regular los rechazos a transfusiones. ¿Serán escuchados? Todo se definirá en la Labor Parlamentaria, horas antes de la sesión. Si es que se convoca.

El retraso de este año no tiene justificación real. No es falta de proyectos ni de temas urgentes. Es una decisión deliberada de un oficialismo que se acostumbró a gobernar sin apuro y sin control. Y de una Legislatura que no actúa hasta que le dicen qué hacer. Mientras tanto, los problemas de la provincia siguen corriendo. La política, no.