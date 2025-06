CFK a prisión: el PRO y los libertarios rionegrinos marcan su postura en redes

La reciente ratificación de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner generó una ola de reacciones en el ámbito político, especialmente entre los sectores opositores al kirchnerismo. En Río Negro, referentes del PRO y de La Libertad Avanza expresaron su postura a través de redes sociales, reflejando el impacto de la decisión judicial en el escenario político nacional.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Juan Martín, legislador y presidente del PRO, quien, alineado con el discurso de Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X: "El que las hace, las paga. La que las hace, también. CFK presa. Se hizo justicia". Su mensaje, breve pero contundente, refuerza la narrativa de sectores que consideran la condena como un acto de justicia y un precedente en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, la diputada libertaria Lorena Villaverde, titular de LLA en Río Negro, utilizó Instagram para compartir una imagen del titular del canal oficialista La Nación+, que rezaba "Cristina Kirchner a prisión". Acompañó la publicación con la bandera argentina y dos frases: "Se hizo justicia" y "Argentina de pie", además de fijar como localización el Congreso de la Nación, en un claro gesto simbólico.

También en X, el dirigente de LLA, el reconocido abogado viedmense y pañuelo celeste, Damián Torres, hizo una breve aclaración para contestar la postura de los peronistas que denuncian una maniobra política para que la ex presidenta no sea candidata: "No es proscripción, es justicia. Pasaron 9 jueces, y todos coincidieron en la condena, en la inhabilitación… luego de casi 9 años de proceso. El país empezó a ser serio, donde se terminaron los privilegios y los políticos que roban, van presos como cualquier ciudadano".

Luego se dedicó a repostear publciaciones que dan vueltas en las redes. Lo hizo con la del presidente Javier Milei, que dice "Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad". Hasta una con la foto del fiscal Alberto Nisman con la frase: "Tranquilo loko, tu alma va a descansar en paz".

Otro que se expresó a favor de la resolución de la Corte fue el diputado Nacional del PRO, Sergio Capozzi, utilizó sus redes para aplaudir la decisión: "Cristina con condena confirmada y marche presa. La Corte Suprema dando cátedra de cómo se administra Justicia".

Las reacciones en redes sociales evidencian la profunda polarización que atraviesa el país en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras los sectores opositores celebran la ratificación de la condena como un triunfo de la justicia, el kirchnerismo cerró filas en torno a la ex presidenta, denunciando una persecución política y judicial.