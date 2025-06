Andrea Rincón reveló qué secuelas padeció tras dejar de consumir drogas: “Lo cambié por…”

De un tiempo a esta parte, Andrea Rincón dio un vuelco en su vida y se alejó de todo lo que le traía problemas. Es que ella misma comentó que había caído en las drogas, por lo que solía consumir mientras intentaba mantener su carrera. Ahora que el tiempo pasó y logró salir de esa situación, confesó cómo fue el proceso en el que dejó de consumir y qué secuelas padeció.

En diálogo con Héctor Maugeri para Caras TV, Andrea Rincón recordó su pelea con Mónica Farro, la cual marcó la farándula en el pico de su carrera: “Cuando volví a mi casa, consumí. Ese día me encerré a llorar mucho. Me fui directo a consumir y llorar”.

Fue así como abrió su corazón para recordar esos momentos oscuros: “Para mí, faltarle el respeto a otra mujer es tremendo. Todo el mundo decía: ‘¡Qué genia!’, y para mí no sos una genia. La gente arengaba a dos mujeres faltandose el respeto en televisión, y no hay nada que sea más decadente”.

Pese a esto, logró tener el valor para salir de esa situación, por lo que más adelante en la entrevista contó cómo fue el proceso de desintoxicación: “No sentí abstinencia, fui cambiando de compulsión en compulsión. Enseguida lo cambié por la comida. Me iba al cine y me comía baldes grandes de pochoclos, los recargaba y volvía a comer”.

Ante esto, Andrea Rincón reveló que fue esta una especie de secuela que le permitió abandonar el camino de las drogas: “Me atoraba con comida. Me comía un salame, un queso, una mortadela, 16 facturas, todo en el momento”.

Fue así como confesó que son muchos los que terminan recurriendo a la comida como refugio y por el hecho de no poder hablar sobre lo que están sintiendo: “El adicto es el que no dice. Yo no podía decir lo que me pasaba, si me enojaba con alguien no podía hablar”.

Pero eso no fue todo, ya que reconoció que la adicción “mutó” y debía canalizarla por otro lado: “Después, tuve parejas tóxicas donde consumía maltrato. Vos dejás la sustancia, pero estabas llenando un vacío. Ese vacío te empieza a pedir algo. Me tomaba cinco termos de mate por día. El consumo empieza a mutar. Me ponía en una relación con un hombre muy tóxico y me hacía adicta a esa persona”.