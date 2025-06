La historia detrás de la canción del Mundial de Clubes y el papel de un jugador

"Freed From Desire" es el hit del Mundial de Clubes. La FIFA lo eligió como tema oficial de la competición que se está disputando en Estados Unidos, a pesar de que se lanzó hace alrededor de 20 años.

La canción pertenece a la cantante italiana Gala Rizzatto y se lanzó en el año 1996 como parte de un álbum al que tituló "Come Into My Life". Sin embargo, tuvo un fuerte vínculo con el fútbol antes de esta competencia y fue en el año 2016, en la Eurocopa.

Fue un éxito rotundo, al punto de musicalizar las discotecas de aquel verano europeo. Las estadísticas lo avalan: en Spotify tiene más de 600 millones de reproducciones, mientras que en YouTube acumula 374.000.000.

En este torneo, que se disputó en Francia, los hinchas de Irlanda del Norte cantaron por su delantero Will Grigg. Transformaron la letra de la canción a Will Grigg's On Fire, en vez de Freed From Desire. El delantero de Irlanda del Norte venía de meter 28 goles con el Wigan en el ascenso de Inglaterra y los hinchas lo pedían como titular. Sin embargo, no jugó ni un minuto en todo el torneo.

Así fue como nació "Will Grigg is on fire, your defence is terrified" (Will Grigg está en llamas, tu defensa está aterrorizada), un tema de tribuna cuya melodía era, obviamente, la de "Freed From Desire". Esas dos frases corrían a la par de la primera parte y luego explotaba con el ineludible "na-nana-nana-na-na".

La canción se viralizó entre distintas hinchadas y por todo el mundo. De hecho, fue parte del repertorio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Eurocopa Femenino de 2022.

En cuanto a Gala, la madre de la criatura, que además trabajó esporádicamente como actriz en Francia y Alemania, podría decirse que no la tuvo fácil pese a la fama de su creación. Durante cuatro años vivió contando las monedas, por culpa de un “contrato escandalosamente injusto” con el productor Max Moroldo, al que apuntó como el responsable de quedarse con las regalías. “La gente piensa que estoy bebiendo un martini en una isla caribeña y que soy multimillonaria debido a mi canción, pero no es el caso. No tengo el dinero para comprar un piso. Vivo como un nómada. En las últimas seis semanas, he cambiado mi dirección cuatro veces”, contó tiempo atrás en una entrevista con Paris Match.

Gala Rizzatto, la autora del hit, y Will Grigg, el futbolista que protagonizó su reaparición.

A pesar de todo, hoy sigue haciendo presentaciones como cantante y vive de lo que la apasiona. Y, además, todavía abraza con amor a su hit: lo primero que tiene escrito en su biografía de Instagram es la frase "Fred From Desire".

Respecto del éxito en el fútbol, que la catapultó en el Mundial de Clubes, Gala concluyó: “Si quieres usarla en el deporte, está bien. Pero al mismo tiempo, en París, la canción fue usada por estudiantes, contra el gobierno, por mujeres, por la comunidad LGBTQ+. Tiene su propia energía. Me alegra que la gente encuentre alegría en ella”.