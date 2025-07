¿Moquehue en crisis? Acusan abandono y el intendente responde con munición gruesa

Un fuerte cruce se desató en Villa Pehuenia-Moquehue tras un comunicado emitido por la Cámara de Turismo y Comercio local, en el que acusan abandono institucional, falta de planificación turística y deterioro progresivo del destino por responsabilidad de las autoridades públicas, tanto municipales como provinciales. Algo que no fue para nada bien recibido por parte de los funcionarios que salieron al cruce sin guardarse nada.

El documento, firmado por la comisión directiva, alerta sobre deficiencias graves en servicios básicos —agua, electricidad y salud—, ausencia de infraestructura acorde al crecimiento turístico de la región y la falta de intervención en conflictos territoriales que traban inversiones. El tono es duro: acusan falta de rumbo y gestión.

Pero la respuesta no tardó en llegar. El intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo De Gregorio, habló en AM550 y se mostró visiblemente molesto: “Somos un pueblo de 3.000 habitantes. Apenas leí el comunicado me encontré con una desinformación total. Me extraña. Convoqué una reunión con la comisión directiva de la Cámara para ver qué estaba pasando”, sostuvo.

Para De Gregorio, el reclamo tiene una fuerte intencionalidad política:

“Aca no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si leés el comunicado te das cuenta que va contra el municipio y contra la provincia con mucha mala intención. En el pueblo me conocen todos y tienen mi teléfono”, disparó.

Obras que defiende el intendente

El intendente defendió su gestión con una enumeración de logros: “Las obras que hicimos en este año y medio son históricas. Estamos saldando deudas de toda la vida. Reabrimos la oficina de turismo, construimos nuevos senderos en Moquehue, organizamos una Fiesta del Chef autofinanciada —donde la Cámara no colaboró—, regularizamos la actividad 4x4 que estaba descontrolada, habilitamos a los guías por primera vez y pusimos en valor rutas y miradores”.

Además, detalló acciones concretas en materia de salud y servicios básicos:

“Hicimos un nuevo edificio para el centro de salud con equipo de rayos X y una ambulancia. Compramos un camión y una máquina con fondos propios, sin coparticipación. La provincia aportó una camioneta y una trafic. Esto no son promesas, son hechos”.

Sobre el turismo, también puso en valor avances con respaldo provincial: “La oficina de turismo que había sido abandonada por Nación la retomó la provincia y está a punto de habilitarse. Además, acompañamos la reapertura del cerro Batea Mahuida que está funcionando en excelentes condiciones”, explicó.

En medio de la temporada invernal, y con el turismo como motor económico clave para la zona, el enfrentamiento deja al descubierto tensiones internas que podrían repercutir tanto en la experiencia del visitante como en las inversiones futuras. Mientras una parte del sector privado exige más presencia estatal, desde el Ejecutivo municipal responden con una defensa firme y detallada de la obra pública en curso.

El conflicto en Moquehue recién empieza. Y, como en toda disputa local, la política también juega su partido en silencio.