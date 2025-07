¿Sos paciente crónico? IPROSS aclara que no hay que hacer el trámite de nuevo, cómo es la cobertura

En los últimos días, varios afiliados con enfermedades crónicas empezaron a preguntar lo mismo: ¿hay que reempadronarse en IPROSS? La duda se multiplicó tanto que el instituto salió a aclararlo oficialmente: si ya estás empadronado, no tenés que hacer nada, a cobertura sigue vigente.

La confusión arrancó cuando algunos delegados mencionaron que había que “actualizar datos”. Eso disparó rumores y miedo a quedarse sin remedios. Pero desde la obra social provincial fueron claros: “no se está haciendo un reempadronamiento general”. Solo se están sumando al sistema aquellos pacientes con enfermedades crónicas que todavía no se inscribieron.

Para los que ya están dentro del plan, la cobertura de medicamentos se mantiene: hasta el 70%, siempre que estén asociados a enfermedades de tratamiento prolongado.

Sí tenés que hacer el trámite, si es que n lo hiciste. Pero no hace falta ir hasta la delegación: se puede hacer todo desde el celular. IPROSS habilitó una línea de WhatsApp y un correo electrónico para que los afiliados envíen la documentación desde casa.

WhatsApp: 2920 263486

Mail: altascronicos@ipross.rionegro.gov.ar

El formulario se descarga desde ipross.rionegro.gov.ar, y hay que completarlo con la firma del médico, la historia clínica, los estudios (no mayores a seis meses) y el detalle de los medicamentos.

Solo deben empadronarse quienes aún no están registrados como pacientes crónicos; el trámite puede hacerse por WhatsApp o por mail.

Es importante porque sin el trámite hecho, no hay descuento. Las farmacias no pueden aplicar la cobertura del 70% si el paciente no figura en el sistema como crónico. Tampoco sirve presentar la receta sola. El sistema es claro: lo que está dentro del plan crónico, solo se cubre si el paciente también está empadronado como tal.

Si el tratamiento no es crónico cambia. Para patologías comunes, como una gripe o una infección pasajera, IPROSS cubre hasta el 50% de los medicamentos, dentro del plan ambulatorio. Pero, de nuevo, para acceder a ese beneficio también hay que presentar la receta correctamente y estar afiliado.

Dudas frecuentes

¿Hay que hacer el trámite cada año? No. Solo se actualiza si el tratamiento cambia o si lo pide la obra social en casos puntuales.

¿Qué pasa si cambié de médico? Hay que presentar una nueva historia clínica con firma del profesional actual.

¿Y si me olvido de empadronarme? No vas a tener cobertura hasta que lo hagas.

Contacto útil: 0800 333 4776. WhatsApp consultas generales: 2920 475511 (todos los días, de 8 a 2 am). En resumen: si sos paciente crónico y ya hiciste el trámite, estás cubierto. Si todavía no te empadronaste, hacelo cuanto antes para no perder el descuento.