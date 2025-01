Hasta cuándo estará clausurado el camping Falkner, tras las fiestas electrónicas

Nuevamente el camping Nuevo Falkner tuvo que ser clausurado de forma preventiva el domingo pasado por incumplir las normas establecidas para las áreas protegidas en parques nacionales, tras las recurrentes fiestas electrónicas que se realizan en las playas del paradisíaco lugar, que recibe el nombre del lago homónimo.

Lejos de ser un hecho aislado, son eventos que se vuelven rituales corrientes en los últimos años e implican un problema para el ecosistema y para los turistas que llegan a la Ruta de los Siete Lagos en busca de tranquilidad. Los festejos se comparten en videos desde las redes sociales y se viralizan escenas con música a todo volumen, multitudes y una tremenda acumulación de basura en las playas y alrededores.

"Está prohibido hacer fiestas por la contaminación auditiva que generan” dijo Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN).

"Dentro de los parques nacionales hay normas que respetar, como cuidar el ecosistema de flora y fauna", reclamó y aclaró que desde su asunción como autoridades, advirtieron a los concesionarios de este espacio "que tenían que cortar con este tipo de conductas".

"El viernes 10 de enero dejamos una notificación por fiestas realizadas el 1, 3 y 4 de enero, e intimamos con la posibilidad de clausurar el lugar. El sábado se volvió a organizar una fiesta, y ayer se procedió a clausurarlo preventivamente del 15 al 30 de enero”, resolvió Larsen de APN.

"Tenemos que cuidar los parques nacionales para que sean disfrutados por esta generación y las que vienen”, sostuvo Larsen, que además contó que cuando asumió su cargo se encontró “con desorden y descontrol”.

“El equilibrio natural y la paz de los pobladores se ven comprometidos cada vez que estos eventos se realizan”, señala el informe oficial.

En las reseñas que recogen los buscadores se puede leer comentarios que rezan "fiesta, música a lo que más da y gritos hasta las 5 de la mañana", o que “hacen de la naturaleza un boliche de jóvenes”. También recomiendan que “si querés ir de joda, es el lugar ideal, pero para descansar y comer, no lo recomiendo”.

La clausura ejemplificadora podría derivar en que se revoque la concesión

Larsen advirtió que, de no cesar con estas prácticas luego de que se levante la clausura preventiva, podrían revocar la concesión del camping.

La clausura preventiva del camping busca garantizar que el Lago Falkner siga siendo un lugar para el disfrute sostenible y respetuoso del patrimonio natural, alineado con la visión de la Ruta de los Siete Lagos, como un recorrido destinado a resaltar la belleza y la importancia de la naturaleza de la Patagonia. De no cesar con estas prácticas, podrían revocar la concesión del camping.

El comunicado oficial de Parques Nacionales

En Parques Nacionales fomentamos el turismo de naturaleza sustentable. Esto significa desarrollar más oferta y mejores servicios para todos los que quieran conocer un Parque Nacional. Pero el límite es no generar un impacto negativo en la naturaleza. Esto es, no contaminar los lagos o las bellezas naturales y no molestar a los animales que habitan un Parque Nacional.

Fomentamos el turismo y defendemos las bellezas naturales para que puedan ser disfrutadas por las presentes y las futuras generaciones.

Desde que ingresamos a la Administración de Parques Nacionales estamos trabajando de forma mancomunada con el sector privado para el desarrollo de más y mejor oferta turística.

La actividad turística en los Parques Nacionales se desarrolla a partir de concesiones y permisos a privados que les otorga el organismo dentro de las áreas de uso público. A cada una se les hace un análisis de impacto ambiental, esto quiere decir, que analizamos que la actividad no sea dañina para el ecosistema de biodiversidad de flora y fauna de los Parques Nacionales. Estaban incumpliendo las reglas básicas de convivencia de Parques Nacionales, dijeron desde APN.

Dentro del Camping del Lago Falkner, un camping con mucha afluencia turística en estas épocas del año, sobre todo de jóvenes, estaban incumpliendo las reglas básicas de convivencia de Parques Nacionales: música a un sonido que altera el equilibrio natural del ambiente, desechos que contaminan el lago y fuego en lugares no habilitados.

El Artículo 2.03 del ANEXO I PRESTACION DE SERVICIOS del PLIEGO de la Concesión establece que “El CONCESIONARIO será responsable de hacer cumplir la prohibición de utilizar cualquier medio de amplificación de sonido. El uso de receptores, reproductores de música, radiograbadores y toda otra fuente de producción de sonidos, debe mantenerse dentro de los límites de

privacidad de la audición personal, tanto para las instalaciones de la concesión como para las áreas públicas, quedando prohibido su uso entre las 22:00 hs y las 8:00 hs.”

Esta obligación fue íntegramente incumplida por el concesionario en reiteradas oportunidades. Tras varios avisos previos e intimaciones para que el concesionario modifique su conducta, decidimos sancionar al prestador y clausurar el lugar.

Tal como fue con el caso del Camping de Falkner, quien no cumpla las reglas del organismo, recibirá la sanción correspondiente.