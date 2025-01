Tormentas en la región: "Me arrodillé y le pedí a Dios que pare el temporal"

Nadie tuvo tiempo a prepararse. Por eso el dolor, la bronca y la impotencia. El temporal de viento y lluvia que azotó este martes por la noche a varias localidades del Alto Valle dejó impresionantes imágenes: carteles y arboles caídos, paredones y portones derrumbados, calles anegadas, postes de luz arrancados, y hasta una persona que se desmayó luego de que le cayera un árbol sobre su auto mientras manejaba.

Patricia, vive en Fernández Oro, y ayer a la noche estaba sola en su casa cuando se cortó la electricidad en la zona. No atinó a salir de la vivienda. "Fue angustiante porque empezaron a caer piedras por todos lados", contó al móvil de 24/7 Canal de Noticias. Le llamó la atención las luces de vehículos parados frente a su casa. Salió a ver y no podía creer lo que estaba ocurriendo: árboles y cables caídos por todos lados. "Veo el árbol caído de la vecina en el techo de mi casa. No sé si la caída del árbol aflojó el techo porque caía agua por todos lados", describió con angustia.

Dijo que fueron 45 minutos "de terror", a pesar de que no había señal pudo mandarle un mensaje a su marido. "Todo esto era una desastre". "En el momento de más terror, me arrodillé y le pedí a Dios que pare. No podía hacer otra cosa que orar porque fue muy angustiante. No sé si porque estaba sola", relató y volvió a invadirle la angustia, la misma que vivió este martes por la noche.

Desde la Municipalidad de Cipolletti señalaron que hubo más de 35 solicitudes por árboles caídos además de portones derribados y voladuras de techos.

Las instalaciones de la Escuela 285 también resultó afectada por el temporal de viento y lluvia. Al llegar a la mañana, las porteras del establecimiento educativo constataron los destrozos que ocasionó la caída de un árbol en el techo y en una de las aulas.

"Es el árbol que en muchas oportunidades pedimos a las autoridades del Consejo Provincial y al Municipio que lo cortaran o lo sacaran porque era un peligro inminente", declaró Patricia Juárez, directora de la Escuela 285.

Este miércoles cuando llegó el personal directivo y docente a la escuela "no queríamos entrar porque hay muchos cables y ramas de los árboles caídos en el piso".

La Escuela 285 resultó afectada por el fuerte temporal.

Juárez señaló que desde el año 2021 enviaron numerosas notas dirigidas a la coordinación del Consejo "que le avisaban al Municipio para que sacaran o cortaran el árbol". "Desde el Municipio nos dijeron que no tenían las herramientas para hacerlo y que se tenía que hacer cargo Edersa que cortó las ramas que estaban cerca de los cables", comentó.

Aclaró que el viento "se siente más fuerte que en Cipolletti" y que sabían que algún día esto iba a suceder. "Gracias a Dios que no ocurrió en época de clases porque no sé qué hubiera pasado. Esto se podía haber evitado, ahora tenemos que esperar para reparar el aula", concluyó.