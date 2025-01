Las recomendaciones de Salud para cuidarse de las cianobacterias en Neuquén

La ola de calor sigue golpeando a la región, en medio de los anuncios por floraciones de cianobacterias en distintos espejos de aguas que se usan de forma recreativa, como el embalse Ramos Mexía de Villa El Chocón y en los embalses de Mari Menuco y Los Barreales. El Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén recordó las medidas de prevención en estos casos, como no bañarse en las zonas afectadas y evitar beber ese agua.

La presencia de grandes cantidades de cianobacterias provoca que el color del agua cambie y se torna verde, algo que a simple vista se observa como espuma o manchas.

Frente a este escenario, la sugerencia de la cartera de Salud es no bañarse en las zonas del embalse donde se observen floraciones; no beber agua del embalse y, menos aún, si se observa una floración. También recomiendan alejar a niños/as y mascotas de las manchas verdes, que podrían estar presentes en el agua o en la costa.

La sugerencia de la cartera de Salud es no bañarse en las zonas del embalse donde se observen floraciones

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) monitorea la presencia de cianobacterias en el embalse Ramos Mexía, Los Barreales y Mari Menuco, y tiene un Sistema de Alertas y Comunicaciones para los prestadores del Servicio de Agua Potable, quienes pueden adaptar sus procesos de potabilización en caso de ser necesario.

¿Cuáles son los síntomas?

Las cianobacterias son microorganismos que pueden liberar toxinas en el agua y que, al entrar en contacto con ellas, pueden provocar una amplia variedad de afecciones en la salud como:

Diarrea

Náuseas

Vómitos (por ingesta de agua)

Alergias

Irritación

Lesiones en mucosas

Conjuntivitis (por contacto dérmico)

Tos, catarro, fiebre (por inhalación de los aerosoles que desprenden)

Si se bañaron o se bebió agua en un área con floraciones algales y presenta cualquier síntoma de los ya mencionados, la persona tiene que acudir al centro asistencial más cercano e informar ese antecedente. No hay tratamientos específicos, por eso la prevención es la principal medida sanitaria para evitar problemas de salud. El cuadro clínico suele manifestarse durante las primeras 24 h de exposición a las aguas contaminadas

Generan varios síntomas en la salud

El Ciano Semáforo: Lo que significa cada nivel de alerta.

Verde: superficie del agua con apariencia a "yerba dispersa" o pequeñas manchas verdes. Presencia de cianobacterias en baja cantidad. Esto implica un riesgo bajo y se puede ingresar al agua. Hay que Lavarse con agua limpia a la salida, no consumir el agua, y cuidar a las personas menores de edad y mascotas.

Amarillo: agua de color verde en superficie y en la orilla, similar a una "mancha de pintura". Significa riesgo medio y en este caso se debe evitar el contacto con manchas verdes. Buscar sectores de agua limpia, no acercarse ni tocar las manchas de algas, no consumir el agua, y cuidar a las personas menores de edad y mascotas.

Rojo: el agua tiene una masa espesa o capa continua color verde intenso o amarronada. Este caso es de riesgo alto y no se debe ingresar al agua. No es apta hasta que desaparezca la floración, no se debe consumir y es necesario alejar a las personas menores de edad y mascotas del agua sucia y manchas en orillas.