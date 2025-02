La detuvieron con una licencia de conducir falsa y ahora la Justicia la investiga

La mujer presentó una licencia que no coincidía con el formato original. .

En un control de tránsito la Policía de Centenario retuvo a una mujer que se encontraba circulando con una licencia falsa. Los datos del documento eran confusos o incorrectos y la Justicia empezó una investigación para conocer los pormenores de la situación. Le quitaron la licencia y no la dejaron continuar manejando.

El hecho ocurrió en la calle Jaime de Nevares donde entre las irregularidades de la licencia lograron ver que -aunque era similar- no se correspondía a la original, la firma del funcionario que certifica la licencia no era la autorizada, además incluía el grupo sanguíneo siendo que ya no es un dato obligatorio.

Ante todas estas dudas la Policía verificó en el sistema nacional de licencias que la mujer nunca había iniciado un trámite ni había registrado la misma. Esto da a pensar que incluso los documentos presentados por la mujer pueden ser falsos. Además, la versión de la mujer fue descartada por la Justicia ya que fue fácil desmentir sus dichos: aunque aseguró que el trámite lo realizó en Allen (su domicilio figura en Neuquén) algo que imposibilita la gestión de la licencia al momento de presentarse en el Registro.

En el momento se le retuvo la licencia de conducir, se le labró un acta y se determinó el inicio de una investigación para ver si los documentos falsos están vinculados con alguna fuga o delito. Además se enfrenta a posibles cargos por falsificación de documentos.