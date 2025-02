Avanza la licitación para repavimentar 50 kilómetros de la Ruta 46

El gobierno neuquino repavimentará un tramo de 50 kilómetros de la ruta provincial 46, que va desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta el cruce con la provincial 24. Se trata de una vía priorizada dentro del plan de asfalto proyectado para la presente gestión de gobierno, que permitirá jerarquizar la conectividad turística y productiva de la Región del Pehuén.

El gobernador Rolando Figueroa presidió este martes en Casa de Gobierno el acto de apertura de sobres de la licitación para la repavimentación de la ruta, a la cual se presentaron tres empresas: una correspondiente a la unión transitoria de empresas entre Autovía Construcciones y Servicios SA y Arco SRL; otra de la firma Guillermo Fracchia SRL; y la restante de CN Sapag SA. Por otra parte, también hubo tres firmas interesadas en la primera etapa de provisión del asfalto que se utilizará para concretar la obra.

La obra consiste en el mejoramiento de la calzada existente de la ruta provincial 46, desde el empalme con la ruta nacional 40 -próximo a Zapala- hasta el cruce con la provincial 24 -de acceso a Las Coloradas-. Se hará a partir de un trabajo conjunto entre Vialidad Provincial; Gas y Petróleo del Neuquén (GyP SA), que otorgará los fondos para la adquisición del asfalto; y Fiduciaria Neuquina, que contratará la obra.

Un ambicioso plan de asfalto en Neuquén

“Durante años no se han ejecutado rutas, pero no se pueden hacer todas a la vez. Eso es más que evidente. No existen ni los recursos ni la capacidad de ejecución”, indicó Figueroa durante su discurso, aunque destacó que “tenemos que empezar por algo y hemos empezado con un ritmo que es inusual en toda la historia de la provincia”.

Tres empresas se presentaron a la licitación.

“Tenemos un ambicioso plan de pavimentación de toda la provincia”, aseguró el mandatario y recalcó que “entre lo que hemos iniciado, estamos terminando, estamos licitando y vamos a tener en los próximos días, hoy estamos en un total de 617 kilómetros de asfalto en obra, en marcha”. “Representan algo así como el 56% del pavimento que se ha hecho en toda la historia de Neuquén, tan solo en un año y medio”, enfatizó.

Destacó el trabajo conjunto de GyP, Fiduciaria Neuquina, Vialidad Provincial y Obras Públicas y detalló que “los otros 30 kilómetros están en buen estado, por eso queremos mejorar estos 50 y después seguir con la Cuesta del Rahue”. “No es una obra aislada, sino que se complementa con toda la pavimentación de la ruta 23 que estamos llevando adelante, que une Primeros Pinos con el paso internacional Mamuil Malal, que también lo estamos iniciando para poder pavimentar en los próximos días”, indicó.