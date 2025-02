Autoservicio de combustible ¿Modernización o recorte a los playeros?

La medida que busca implementar el gobierno nacional respecto al autoservicio de combustible en las distintas estaciones de carga del país ha despertado cierta polémica y voces disidentes al respecto. Mientras que por un lado se defiende esta decisión como un avance modernizador hay quienes no están del todo seguros y alegan la pérdida de puestos de trabajo y posibles problemas de seguridad a la hora de la carga manual.

La medida toma forma en el decreto 46/2025 impulsado por la Secretaría de Energía que busca avanzar en la implementación de esta nueva regulación donde el propio usuario toma el rol del playero. Desde el gobierno nacional alegan una mayor competitividad en el precio y en un "beneficio para el consumidor con un costo diferenciado más bajo".

Sin embargo, pese a que desde el oficialismo pintan la medida como un avance crucial en el país, hay quienes aseguran que es un duro revés para los trabajadores del rubro. En diálogo con Mejor Informado, Marcelo Sidorkevich, secretario general del sindicato de trabajadores de Estaciones de Servicio de Neuquén y Río Negro explicó: "Estamos totalmente en contra porque no tan solo se pierden fuentes laborales, sino que también se pone en riesgo a los consumidores y la sociedad con el tema de seguridad".

Pese a que desde el gobierno nacional aseguran que esta medida impactará positivamente en el bolsillo de los consumidores, Sidorkevich avisó:

"Solo beneficia a las petroleras y empresariado mejorando sus márgenes de ganancias a costa de trabajadores en la calle sin poder llevar el sustento a sus hogares. El decreto bien lo dice que apunta a la baja de los costos en las estaciones de servicios".

¿Modernización o posibles problemas?

Aunque por un lado se asegura la pérdida de puestos de trabajo, desde el sector empresario festejan la medida y lo promueven como un caso de modernización. Fue el propio Carlos Pinto, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del alto Valle, el que festejó este decreto en dialogo con el Canal de Noticas 247: "La tecnología avanza. Nos vamos modernizando y eso es muy importante". Además de celebrar esta definición explicó: "Esto se está implementando hace más de 50 años en otros países y que llegue a Argentina significa un gran avance".

Cabe destacar que la habilitación de este decreto no obliga a las estaciones de servicio a tomar esta medida, aunque si las habilita a elegir este sistema de autoservicio o proponer un esquema mixto. Por otra parte, permite la posibilidad de que surjan estaciones de servicio móviles lo que se traduce en nuevas oportunidades en lugares donde es imposible acceder o hacer agujeros en el suelo.

En ese sentido, Pinto explicó: "Este decreto no solo es una cuestión de autoservicio. También es un cambio de regulaciones donde cambia bastante el expendio de combustible dando otras opciones, facilitando la apertura en lugares remotos o en lugares donde no es negocio instalar una estación de servicio que es uno de los grandes problemas que hay en la cordillera".

Seguridad: otro debate caliente

En medio del debate por si la medida generará mayor rentabilidad a las petroleras en detrimento de los playeros, surgen otros debates vinculados a la seguridad del auto expendio de combustible. Aunque claro, no es la primera vez que se busca implementar esta medida en el país. La vez anterior fue en la década de los 90, aunque sin éxito ya que los clientes no se acostumbraron a hacer las veces de playero.

Donde si funcionó este modelo es en Chile, Uruguay, Paraguay y algunos países de la Unión Europea. Lo que no quita que exista la preocupación en torno a la seguridad de los usuarios y, por su puesto, de las estaciones de servicio. Aunque aquí también se encuentran voces disidentes. Por el lado del empresariado, Pinto aseguró: "No me preocupa el tema de seguridad. Ya esta probado, no es algo nuevo".

En la vereda del frente sobran los motivos para preocuparse por la seguridad. Los distintos sindicatos nacionales y provinciales consideran que la capacitación obligatoria a la que se exponen los playeros no puede ser subestimada porque permite conocer el protocolo de actuación ante el derrame de líquidos, principios de incendios o contaminación de los vehículos.

En ese sentido el propio Sidorkevich lamentó: "Parece que eso ya no es importante y cualquier persona común sin el mínimo conocimiento puede ir a cargar combustible, sin la supervisión de personal idóneo, lo que puede llevar a que los riesgos de accidentes aumenten".

La aprobación de esta medida parece estar a la vuelta de la esquina y será una decisión particular de cada estación de servicio. Las primeras pruebas serán fundamentales en torno a la elección de este decreto por parte del empresariado, mientras que desde los sindicatos no descartan la posibilidad de un paro indeterminado como protesta a este decreto.