Marcos Camino de Los Palmeras: "La peleas con Cacho fue sólo un mal entendido"

Los Palmeras llegaron a Neuquén para presentarse en la primera noche de la Fiesta de la Confluencia 2025 y dieron detalles sobre la pelea con el cantante Rubén "Cacho" Deiras. Además, adelantaron su nuevo tema con Emanero.

En diálogo con Mejor Informado, Marcos Camino, el acordeonista del grupo, dijo que todo fue un gran malentendido.

“No hubo ninguna pelea, nunca nos enfrentamos para discutir. Fue todo un gran malentendido. Yo dije en Secretos Verdaderos que los hijos no me informaban sobre su salud, cosa que era verdad. No tomé dimensión de la gravedad del ACV que sufrió. La vez pasada lo superó muy rápido y muy bien, este caso es un poco más grave”, expresó Camino.

“Nosotros no teníamos información y no sabíamos qué decir, sólo veíamos los partes médicos de las redes, pero no me dejaban acceder a hablar con él”, aclaró sobre el distanciamiento.

Dijo que la semana pasada fue a su casa y pudo hablar con él y su familia, y limar asperezas.

“Todo volvió a la normalidad, estamos esperando que se componga, mientras tanto tenemos a Pablito en el lugar de cacho”, indicó.

Sobre sus nuevos trabajamos, adelantó que próximamente sacarán un tema con Emanero, un tema muy antiguo que cantaba Nino Bravo.

