El peligro que acecha a los distraídos que caminan por Winter y Perticone

En lo que ya se está convirtiendo en una tarea obligada, el periodista Rubén Boggi volvió este miércoles, a recorrer algunas zonas de la ciudad de Neuquén, para relevar sectores inseguros, obras deficientes -o inexistentes- y todo lo que altere la normal circulación por el espacio público urbano. En esa recorrida, detectó unos escalones peligrosos en la esquina de Eugenio Perticone y Teniente Winter, que además, tiene una boca de tormenta que agrava el riesgo.

Es sabido que transitar por la ciudad no es una tarea sencilla, y las veredas suelen sumar dificultad y peligros reales para la población, que se acrecienta cuando se trata de personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas, personas que transportan bebés, etc.

En esta esquina, el desnivel que tiene la vereda, en relación con la calzada, supera el medio metro. Pero eso no es todo, cuando se desciende el primer escalón, una boca de tormenta que tiene unos centímetros extra de hundimiento, lo que se suma al desnivel y genera también, una dificultad adicional para esquivarlo y no caer en plena calle, por donde doblan los vehículos -que no se caracterizan por circular a bajas velocidades- que transitan y recorren las concesionarias.

Sin rampas y con un desnivel importante, la esquina de Perticone y Winter tiene peligros adicionales.

El sector de concesionarias tiene veredas irregulares, que además, tienen un desnivel parecido al peralte de las autovías, y presentan escalones altos y cero rampas para personas con discapacidad. De hecho, en gran medida terminan por transitar por la ciclovía que bordea la ruta, lo que genera otros inconvenientes que se abordarán en otra de las recorridas que realiza Boggi.