Chapelco se encamina a una nueva concesión con más beneficios para la provincia

El ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, aseguró que la licitación del centro de esquí de Chapelco no pondrá en riesgo los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en el complejo. En una reunión con el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, Ricardo Troncoso, transmitió tranquilidad y destacó la importancia de un trabajo conjunto para asegurar una temporada exitosa. “Recibimos la total disposición de trabajar juntos para una apertura segura del complejo”, afirmó el funcionario.

Este encuentro fue parte de una serie de reuniones impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, con el objetivo de mantener informados a los distintos sectores de San Martín de los Andes y alrededores, especialmente a quienes tienen un vínculo directo con la actividad turística. La intención del gobierno es garantizar un proceso transparente y ordenado de transición en la administración del centro invernal.

El ministro Capiet mantuvo una reunión clave.

La decisión de avanzar con una nueva licitación llega luego de 38 años en los que el actual concesionario abonaba un canon anual de apenas 50 mil dólares. Con el nuevo contrato, se establecerá un canon mínimo del 2% sobre la facturación, además de inversiones obligatorias y acuerdos con las comunidades mapuches, lo que permitirá un desarrollo más equitativo y sustentable de la actividad.

El contrato vigente, firmado en 1987, vencerá el 7 de abril y no será renovado debido a que no generaba beneficios significativos para la provincia ni para la comunidad local. El gobierno neuquino puso especial énfasis en la comunicación detallada de este proceso con las instituciones locales, una medida que no tiene antecedentes en la historia de la concesión del complejo.

Fernández Capiet ya mantuvo reuniones con representantes de diversos sectores vinculados al turismo y al esquí, entre ellos la Asociación de Instructores de Esquí de Chapelco, el Club Lacar, el Club Andino San Martín de los Andes y el Club Andino Junín de los Andes, además de sindicatos como UTHGRA y actores del desarrollo Las Pendientes