Chau barrera: La Rural de Neuquén no cree que bajen los precios de la carne

La presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén cree que no bajará el precio de la carne. .

La jornada amaneció con una noticia importante en la región: tras 23 años se permitirá nuevamente el ingreso legal de carne con hueso a la Patagonia. Una medida que según indican, busca reducir el precio de la carne a nivel nacional y combatir el tráfico ilegal. Sin embargo, en este marco se ha abierto una discusión interminable. Mientras hay quienes aseguran que se trata de una buena noticia, hay otras campanas que explican que es un riesgo innecesario y que no creen que vaya a impactar en los costos.

"Pongo en duda que vaya a bajar el precio de la carne. Es una cuestión de oferte y de demanda". explicó a Mejor Informado Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén. "Se toma este tipo de decisiones esperando que baje el precio del asado, pero es el cliente el que determina el precio", aseguró.

Para graficar esta situación la mujer explicó que, en la actualidad, los productores ganaderos venden el kilo de carne en pie a unos $3.900. Sin embargo, en las carnicerías los cortes más baratos empiezan desde los $14.000 en adelante. "No somos formadores de precios en el campo. Hay toda una parte de la cadena que le pone el resto y no está dentro de nuestro poder moverlo".

Riesgo de aftosa en la región

"Si hay un brote de aftosa en la Patagonia es un desastre. Sobre todo porque hace bastante tiempo no hay vacunación. Además esta fiebre no solo ataca animales ganaderos, también afecta a ciervos y chanchos y va a ser imposible pararlo en caso de que aparezca un brote", lamentó la especialista.

El asado con hueso será legal en la Patagonia tras 23 años.

Por otra parte, para de Larminat la medida a la que se debería apuntar es la de "lograr ampliar el status de libre de aftosa sin vacunación en todo el país" y así "poder lograr que todos se beneficien de eso". Es que claro, una de las principales acusaciones a esta medida es lo que sucede con la exportación, que en muchos casos requiere justamente de la certificación de estándares internacionales que solo se dan cuando no hay aftosa ni vacunación.

"No es que no queremos que vengan a vender sus productos. Queremos que estén en las mismas condiciones sanitarias. Si todos quieren los beneficios de estar en una zona libre sin vacunación hay que hacer los deberes y trabajar como corresponde", denunció la mujer que avisó: "Para exportar hay que superar auditorias internacionales. Hay regiones que solo compran a países o regiones que tengan nuestro estatus. Es mucho lo que se está poniendo en juego".

Por otra parte, la presidenta de la Sociedad Rural neuquina lamentó que no se hayan puesto en comunicación desde Nación para avanzar en la gestión de esta nueva medida y denunció que, pese a que estuvieron en todas las mesas de diálogo se enteraron el ingreso de carne sin hueso por medio de los medios de comunicación. "No hay que jugar con esto. Habría que estudiar mucho más. Ojala que no hay un brote de aftosa...les recuerdo que en Europa tampoco había y hace poco hubo uno en Alemania", concluyó.

No queda del todo claro a quien beneficia esta medida, pero al menos desde la Sociedad Rural ponen en jaque la idea de una bajada en los precios. Además, creen que a la larga podría lamentarse la apertura de la barrera fitosanitaria no solo por poner en riesgo el status exportador de la región, sino porque creen que podrá traducirse en un brote de aftosa en la región.