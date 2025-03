El crudo testimonio de un brigadista: "Todas las noches sueño con el incendio"

Los incendios en el Valle Magdalena ya quedaron atrás. Las llamas ya no aparecen y ahora todo es aprendizaje: qué hacer, cómo seguir y qué planes armar para que no vuelva a suceder. Pero allá, a lo lejos, todavía hay una llamarada intensa que no cesa ni se calma. Al menos eso sucede en la memoria de José Domingo Cravero, bombero desde hace más de 30 años y uno de los héroes del Parque Nacional Lanin.

“Todas las noches sueño con el incendio, con ese lugar donde estuvimos”, se lamentó el hombre en diálogo con Mejor Informado. “Fue tan intenso… estuvimos tan metidos en esa rutina que no nos podemos despegar de lo que pasó”.

Desde su labor como parte del cuerpo del grupo de trabajo del Área de Manejo del Fuego provincial, fue fundamental para poder detener el fuego. Allí, gracias a la gestión del gobernador Rolando Figueroa, pudieron contar con todas las herramientas necesarias para controlar el fuego. Desde hidro bombas, aviones hidrantes y camiones de bomberos. Todo acompañado con el SIEN, policía, bomberos y Ejército.

Ver arder los bosques nativos y tener que derribar araucarias consumidas por el fuego generó un profundo dolor en Cravero. Pero sin dudas, para el bombero, uno de los momentos más crudos del incendio fue “ver a los chicos agarrar sus juguetes para ser evacuados por el fuego”.

Un recuerdo que no se borra

“Fue muy doloroso tener que ir a la casa de la gente del lugar y decirle que evacúen sus casas porque el fuego se les venía encima”, lamentó el hombre que aseguró: “Por suerte no consumió ninguna casa el fuego, pero esos momentos de prevención fueron algo muy doloroso”.

Sin embargo, el momento que se repite una y otra vez en su memoria es aquella noche en que junto a sus compañeros casi son consumidos por el fuego. “Realmente estábamos en el infierno. El fuego coronó y nos envolvió en llamas”, explicó. En ese momento los bomberos quedaron atrapados por una cortina de humo y fuego, que durante varios minutos generó un clima de extrema tensión.

Hoy, a más de una semana del incendio que sepultó más de 27 mil hectáreas de bosques protegidos, el hombre aún recuerda con dolor lo que debió vivir. Para un nativo no hay nada más cruel que ver perecer la tierra que lo vio nacer. “Estuve 30 días en el lugar, sin moverme un segundo en lo que a mi rol respecta, hoy cuando vuelvo a esos días dimensiono tal experiencia y momentos vividos”, concluyó.