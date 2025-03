El Tren del Valle nuevamente demorado por un desplazamiento del puente

Una vez más, el Tren del Valle se encuentra suspendido en el tramo Neuquén-Cipolletti. En esta ocasión fue un desplazamiento en el puente ferroviario de la Ruta Nacional 151. Quienes deban trasladarse hasta la vecina ciudad deberán hacerlo de otra manera hasta que se lance la confirmación de la reanudación del servicio, que se encuentra demorado hasta nuevo aviso.

Durante los últimos meses el punto se ha hecho famoso en la región por la reiterada cantidad de accidentes que ocasiona por problemas de altura de los camiones que buscan pasar por el lugar.

Esta vez fue un desplazamiento del mismo puente el que ocasionó la interrupción del servicio.

No así en el tramo que une Plottier-Neuquén, que, al no tener ningún puente que cruzar, no presenta demoras ni problemas en su servicio.

Esta situación se ha vuelto reiterada, por eso los vecinos de la región exigen una solución a esta problemática para evitar inconvenientes a la hora de trasladarse a sus trabajos u hogares.