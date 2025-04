Anunciaron alerta meteorológica para la zona cordillerana

En las zonas cordilleranas no se descarta que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica para este lunes 14 de abril por lluvias en zona cordillerana, es por eso que el Parque Nacional Lanín informó rápidamente que el área será afectada por "lluvias persistentes, algunas localmente fuertes".

Asimismo, detallaron que se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Por otra parte, adelantaron que en las zonas cordilleranas no se descarta que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones desde Parque Nacional Lanín

Desde su página en redes sociales, recordaron algunas sugerencias a tener en cuenta, como por ejemplo:

- Los Parques Nacionales son áreas agrestes.

- Los diferentes senderos y áreas de uso público están insertos y expuestos a procesos naturales propios de los ambientes de un Parque Nacional.

- La caída de ramas, árboles y piedras son frecuentes. Por ello es importante evitar actividades al aire libre mientras haya vigente un alerta meteorológica.

Para minimizar accidentes tenga presente las siguientes recomendaciones

- Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/.../vial.../estado-de-las-rutas

- Informarse en el Servicio Meteorológico nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en http://www.smn.gov.ar/

- Mantenerse informado por las autoridades locales y provinciales.

- Ante un fuerte temporal de nieve, no salir y en caso de estar circulando, permanecer en el vehículo. No intentar caminar a la intemperie.

- En las áreas boscosas, tanto en las sendas de trekking y bicicleta como en los caminos vehiculares, la caída de piedras, ramas y árboles es frecuente.

- Recomendamos NO NAVEGAR. Infórmese en Prefectura Naval Argentina al 106, antes de realizar una salida.

- Asegurar elementos que puedan volarse.

- Transitar con máxima precaución y distancia prudencial.

Se solicita a los visitantes informarse por las redes sociales del Parque Nacional Lanín / @pnlanin