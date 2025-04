"Tirame la moto o te mato": lo interceptaron a tiros en Neuquén para robarle

Durante la madrugada de sábado Neuquén volvió a sufrir un violento asalto que no terminó con un muerto gracias al accionar de la víctima. El hombre de 32 años volvía a su casa en moto luego de festejar Viernes Santo con su familia cuando fue abordado por los delincuentes que dispararon para intimidarlo y llevarse su vehículo.

El hecho ocurrió en el oeste neuquino, más específicamente en Av. del Trabajador y la rotonda de Gregorio Álvarez, en el barrio de El Progreso. "Me pasó una moto muy cerca. Le di espacio para que pase, y me empezó a gritar el acompañante del motociclista", detalló la víctima.

A pocos centímetros de el los ladrones empezaron a intimidar con un arma al joven dandole a entender que si no les daba la moto lo matarían. Impactado por el arma la víctima no tuvo una rápida reacción y los asaltantes redoblaron la apuesta disparando para que entregue el vehículo.

"El de atrás sacó un arma, me gritaba para que me baje de la moto que la tire... Yo frené y disparó para el costado en dirección a la calle. Fueron dos segundos. Cuando escuché el disparo tiré la moto y le dije que se la lleve... 'Caminá caminá para atrás' me dijo. Se subió a la moto y se fue", explicó el asaltado.

La moto robada era una Honda XR190, de color blanca con detalles en rojo que el joven usaba para ir a trabajar en Cipolletti. El vehículo tiene un costo de $7 millones. Por lo que este robo afectará de gran manera su cotidianeidad.