Casas sin nomenclatura: “Se debe cumplir con las observaciones para avanzar con la gestión”

Los vecinos del barrio 150 Viviendas no pueden ser titulares de sus casas ya que no cuentan con nomenclatura catastral de sus terrenos. Desde la municipalidad aclararon que estas viviendas fueron construidas por el IPVU/ ADUS y que se registraron irregularidades en los anchos de las calles por lo que la provincia debe cumplir con unos requisitos para que se avance la gestión.

“Son viviendas construidas con el IPVU/ ADUS. Estos organismos deben cumplir con las observaciones que les hicieron desde la Dirección de Catastro Municipal, las cuales hace más de un año le fueron notificadas al agrimensor contratado por el organismo provincial y que se corresponde con los requerimientos que establece el código de Planeamiento Urbano”, expresó Hipólito Muñoz, subsecretario de Tierras de la municipalidad.

Alejandra, es una de las vecinas afectadas del barrio 150 Viviendas de Neuquén. "Yo pagué mi crédito hipotecario en el 2021, pero no puedo escriturar mi vivienda porque no tengo la nomenclatura catastral", explicó Alejandra. "Es un problema que afecta a muchos vecinos del barrio, ya que no podemos dejar nuestras propiedades en orden para nuestros familiares".

Muñoz expresó que en las reuniones que tuvieron con representantes del ADUS, “se les informó en detalle cuales son las observaciones a los planos de mensura y cuales es la alternativa que les permitiría solucionarlo”.

Una de las situaciones irregulares que detectaron fue que las calles no cumplen con el ancho que establece la normativa.

El funcionario señaló que los organismos de la Provincia “deberían presentar un proyecto de ordenanza que autorice excepcionalmente al Ejecutivo Municipal a visar el plano de mensura. Estamos en contacto con los representantes de ADUS, claramente la voluntad del municipio es colaborar para que puedan solucionar estos inconvenientes”, sostuvo.